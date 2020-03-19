Польська архітектурна компанія побудує футуристичний "дірявий" будинок – фото

Студія FAAB розробила еко-дружній проєкт будинку, який покликаний покращувати навколишнє середовище. Такий будинок надасть змогу людям контролювати мікроклімат всередині.

Будівля, яка має сучасні біотехнології, пише Archdaily.

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Багатоповерховий будинок міститиме торгові, офісні, готельні та житлові приміщення.



Будинок спроєктували для Арабського регіону / фото: Archdaily

Завдяки своїм характеристикам, будівля використовує сонячне світло для створення електроенергії, а геометрія фасаду покликана створювати тінь, там де це потрібно.

Вертикальна зелена оазисна будівля – це прототип структури, яка має адаптуватися до навколишнього середовища.



Будівля повинна бути повністю автономною / фото: Archdaily

Фасад будинку обладнаний сонячними панелями, а зелень покращуватиме якість повітря.

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Громадський простір всередині будинку / фото: Archdaily

Також за задумом, в будівлі висадять види, які перебувають на межі зникнення. Також в залежності від кліматичних зон, де побудують будівлю, буде вирішено які саме дерева та рослини висадять.

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