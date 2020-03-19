Польська архітектурна компанія побудує футуристичний "дірявий" будинок – фото
Студія FAAB розробила еко-дружній проєкт будинку, який покликаний покращувати навколишнє середовище. Такий будинок надасть змогу людям контролювати мікроклімат всередині.
Будівля, яка має сучасні біотехнології, пише Archdaily.
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Багатоповерховий будинок міститиме торгові, офісні, готельні та житлові приміщення.
Будинок спроєктували для Арабського регіону / фото: Archdaily
Завдяки своїм характеристикам, будівля використовує сонячне світло для створення електроенергії, а геометрія фасаду покликана створювати тінь, там де це потрібно.
Вертикальна зелена оазисна будівля – це прототип структури, яка має адаптуватися до навколишнього середовища.
Будівля повинна бути повністю автономною / фото: Archdaily
Фасад будинку обладнаний сонячними панелями, а зелень покращуватиме якість повітря.
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Громадський простір всередині будинку / фото: Archdaily
Також за задумом, в будівлі висадять види, які перебувають на межі зникнення. Також в залежності від кліматичних зон, де побудують будівлю, буде вирішено які саме дерева та рослини висадять.
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