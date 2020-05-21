Посеред дому мангове дерево – нестандартний дизайн будинку в Індії

Ідеально розташований у житловому секторі, наповненій зеленню та закладами відпочинку, проєкт "Дерево" – це конгломерація старого та нового, в будинку зберегли стару структуру та наповнили новими деталями.

Будиночок в Індії, штат Коїмбаторе, служить зв'язком між природою та активним життям, пише видання Archdaily.

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Концепція

Старе дерево манго в центрі подвір'я стало вирішальним фактором для концептуалізації та дизайну будинку. Під час будівництва деревце манго захистили від будівельного сміття.

Дизайн

Планування будинку створювали, відштовхуючись від дерева посередині. Дах облаштований так, аби не заважати потраплянню сонячного світла. Дві частини будинку з'єднані своєрідним мостом на першому поверсі.



У спальні розкішний інтер'єр / фото: Archdaily

Матеріали

Використані архітекторами матеріали, такі як: бетон, природний камінь – забарвлюють архітектуру будинку в сільський стиль.



На подвір'ї розташували компактну парковку / фото: Archdaily

Оголена цегляна конструкція на стінах, забезпечує зв'язок між внутрішнім та зовнішнім виглядом. Полірований бетон служить доповненням червоних блоків. Покрівля служить сучасною інтерпретацією "покрівлі тераси Мадрас", яка є поширеною в регіоні. Ідея тераси Мадрас збереглася, але матеріали замінені блоками Porotherm та сталевими секціями.



У передпокої на другому поверсі розташований місток / фото: Archdaily

Інтер'єр

Прикрашений класичними предметами декору, традиційними меблями, виготовленими з дерева манго, обстановку доповнює природне світло, щоб створити простір для відпочинку із родиною.