У місті Гвадалахара, що в Мексиці, місцева дизайнерська студія розробила інтер'єр для ресторану національної мексиканської кухні. Розробники втілили в дизайні елементи з культури мая та світло-коричневі тони для стін та стелі. Більше цікавих фото – дивіться в матеріалі.

Місто Гвадалахара є другим за кількістю населення містом країни, повідомляє Archdaily.

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За словами дизайнерів, концепція народилась зі сплаву традиційної місцевої кухні, культури та ландшафту.



Ресторан має назву Veneno / Фото Archdaily

Зокрема під час будівництва, в штукатурку підмішували фарбу пустельних відтінків, а стеля декорована традиційними візерунками племен мая.



Цей ресторан вже охрестили "типово мексиканським" / Фото Archdaily

Ресторан має низькі стелі та гладкі стіни, на які ніби були нанесені візерунки, але потім вони стерлись. На кухні в ресторані готують у кам'яних печах, а загальна атмосфера повинна створити відчуття перебування у печері.

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