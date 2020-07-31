Ресторан древніх мая: неймовірний дизайн закладу з Мексики – фото
У місті Гвадалахара, що в Мексиці, місцева дизайнерська студія розробила інтер'єр для ресторану національної мексиканської кухні. Розробники втілили в дизайні елементи з культури мая та світло-коричневі тони для стін та стелі. Більше цікавих фото – дивіться в матеріалі.
Місто Гвадалахара є другим за кількістю населення містом країни, повідомляє Archdaily.
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За словами дизайнерів, концепція народилась зі сплаву традиційної місцевої кухні, культури та ландшафту.
Ресторан має назву Veneno / Фото Archdaily
Зокрема під час будівництва, в штукатурку підмішували фарбу пустельних відтінків, а стеля декорована традиційними візерунками племен мая.
Цей ресторан вже охрестили "типово мексиканським" / Фото Archdaily
Ресторан має низькі стелі та гладкі стіни, на які ніби були нанесені візерунки, але потім вони стерлись. На кухні в ресторані готують у кам'яних печах, а загальна атмосфера повинна створити відчуття перебування у печері.
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