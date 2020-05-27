Самоізоляція та робота: затишний інтер'єр домашнього офісу в старій фермі – фото з Англії

Британський архітектор Річард Парр грунтовно підготувався до роботи з дому. Для цього архітектор пристосував ферму на південному заході Англії, якій понад 200 років. Інтер'єр всередині виконаний в стилі лофт.

За словами Річарда Парра, ситуація з пандемією досі залишається невизначеною, саме тому чоловік готується до тривалішої роботи з дому, пише Metropolis.

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Протягом багатьох років архітектурна компанія, на яку працює чоловік займалася відновлення історичних сільськогосподарських приміщень. Раніше Парр і сам придбав собі одну з таких. Спочатку ферма не використовувалась, проте сьогодні вона стала особливо актуальною.



Частину даху архітектору довелось замінити / Фото Metropolis

Новий проєкт розробили на тих місцях, які колись служили коров'ячою та овечою стайнею, а також місцем для зберігання сіна. Сьогодні тут затишний робочий простір.

Колишня ферма служитиме і будинком і офісом для власника. Житлова зона та офіс тут чітко розділені.



Офіс отримує багато денного світла через великі вікна / фото: Metropolis

Я досить дисциплінована людина, тому не працюю за кухонним столом у піжамі,

– розповідає Парр

На першому поверсі будівлі розташований вестибюль з кам'яними стінами та металевими сходами нагору. На другому поверсі розташована вітальня, яка служить одночасно і бібліотекою. Особиста студія Парра розташована у дальньому кінці простору.



Інтер'єр зроблений переважно з екологічних матеріалів / Фото Metropolis

Попри невибагливий дизайн, кожна деталь в будинку продумана.

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Цей будинок тут уже сотні років, і коли я це розповідаю, то сиджу на місці, яке справді осягнуло історію. Я відчуваю себе опікуном, і моєю метою було створити місце, коріння якого росте з історії,

– пояснив архітектор.

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