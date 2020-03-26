Самоізоляція по-італійськи: дизайн котеджу на схилі озера Комо

Італійський архітектор Лоренцо Гуцціні побудував віллу з видом на озеро Комо в Італії, фасадом із сірого каменю та нескінченним басейном.

Будинок під назвою Villa Molli вбудований у пологий схил у містечку Сала Комакіна. Про його дизайн пише архітектурне видання Deezen.

Схоже – Тут ви знайдете гармонію із самим собою: як виглядає готель з єдиним номером у Кореї

Чотири спальні на двох поверхах, що займають центральний житловий простір, доповнений терасою. Тонкі кам'яні плити використані для створення сходових ліній даху.



Ззовні будинок виглядає доволі стримано / фото: Deezen

У розрізі центральна зона будинку спускається на чотири рівні, починаючи з солярію та кухні в його верхній частині. Їдальня розташована посередині, поруч із нижньою житловою зоною, освітленою вікном.



Низькі стелі додають простору затишку / фото: Deezen

Villa Morri закінчується зовнішньою терасою та нескінченним басейном.

Басейн на віллі – не просто кліше, він має архітектурно-символічну функцію, візуально об'єднуючись з озером

– сказав Гуцціні.

Менші віконні рами виходять на озеро та через верхню терасу до іншої вежі, створюючи приватні простори, що охоплюють житлові зони.



Завдяки розташуванню із вікна відкривається чудовий вид / фото: Deezen

Всередині оголений бетон, темне дерево та білосніжні стіни створюють контрасти між світлим та темним, а затемнені коридори створюють особливу атмосферу усамітнення.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням