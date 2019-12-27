Сантехніка для ванни: як не помилитись у виборі та які матеріали доступні

З часом навіть найдорожча сантехніка банально зношується, в таких випадках пора пройтись по спеціалізованих магазинах чи інтернет-сторінках. Проте сьогодні ринок пропонує величезний вибір раковин, унітазів чи ванн, саме тому прогадати дуже легко. На що треба звернути увагу при виборі сантехніки у ванну кімнату та який матеріал вибрати – читайте в нашому матеріалі.

При виборі сантехніки в першу чергу треба керуватись трьома чинниками: зручністю, комфортом та гігієнічністю.

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Яку сантехніку вибрати

Фаянсова сантехніка

Виділяється прекрасним виглядом, легка та недорога. Її поверхня завжди пориста.

Порцеляна



Найпоширеніший матеріал для сантехніки саме порцеляна / фото: PIK

Сантехніка з цього матеріалу дуже гладка, стійка до температурних змін. Також великим плюсом є простота догляду, адже осад і бруд майже не залишаються на поверхні.

Композитні вироби

Така сантехніка відрізняється міцністю, також їм не страшні хімічні речовини. Зовні вони нагадують граніт. Матеріал гладкий та блискучий.

Мармур

Перевагою є дорогий та міцний матеріал. Мармур, втім, швидко забруднюється та є відносно дорогим.

Скло



Гартоване скло насправді є дуже міцним / фото: Уфасантехника

Допоможе створити у ванній сучасну обстановку. Гартоване скло за міцністю прирівнюється до фаянсу та порцеляну. Недолік скла такий як і мармуру – легко забруднюється.

Як правильно вибрати сантехніку

Раковина

Досвідчені фахівці рекомендують вибирати раковини із захисним отвором від переливання. Вибір раковини залежить також від площі кімнати. У маленьких ваннах доречні кутові моделі або вбудовані варіанти.

Унітаз



Перевстановити труби під іншим кутом обійдеться досить дорого / фото: Decormyhome

З метою економії води, вибирайте моделі з половинним зливом. При купівлі унітаза також врахуйте під яким кутом у вашій ванній розміщена каналізаційна труба.

Ванна

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Досвідчені дизайнери радять вибирати матеріал для ванни з цих трьох варіантів:

чавун;

акрил;

сталь.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням