Шведська стінка вдома: як встановити та які існують види – фото

Під час карантину виходити з дому варто лише у випадку крайньої необхідності. Заборона також стосується і використання дитячих спортивних майданчиків. Найкращим способом організувати спортивні заняття дітей вдома – встановити шведську стінку. Як це зробити правильно та які існують види – читайте в нашому матеріалі.

В Києві є навіть офіційна заборона користуватись спортивними майданчиками.

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Які існують види шведських стінок

У вигляді літери П;

У вигляді літери І;

У вигляді літери Т;

У вигляді літери Г;

Найпростішим варіантом є І-подібна стінка – вона займатиме найменше місця, найгабаритнішою буде П-подібна.

Як встановити шведську стінку вдома: базові правила

Де встановити



В дитячій кімнаті варто виділити місце для занять спортом / фото: Homester

Шведську стінку найчастіше встановлюють в дитячій кімнаті. Також часто в таких цілях використовується коридор або нежитлові приміщення. Не забувайте, що шведську стінку необхідно монтувати строго на опорній стіні кімнати.

Способи кріплення



Найкращим варіантом буде закріплення стінки до стелі, підлоги та стіни / фото: Wallbarz

Є 3 способи кріплення шведської стінки: безпосередньо до вертикальної поверхні, між підлогою та стелею, а також одночасне використання обох методів.

Результат



Перевірте всі кріплення ще раз / фото: Interiorsroom

Мінімальна відстань між стелею і верхньою сходинкою має становити не менше двадцяти сантиметрів. У стандартній комплектації даний спортивний снаряд має рівно десять горизонтальних перекладин.

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Важливий нюанс



Натяжні стелі є важливим нюансом в кріпленнях / фото: Добра хата

Якщо в квартирі натяжні стелі, то краще буде використати тільки перший спосіб монтажу (кріплення повинні бути лише на стіні, до якої і монтується шведська стінка).

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