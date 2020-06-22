В середмісті Парижа, в старому будинку дизайнери кардинально оновили одну з квартир. Власник захотів ліквідувати усі перегородки, але лишити приватною спальню. Проблему вдалося вирішити внаслідок використання одного металевого "острова" з 40 металевих листів.

Будинок в 11 окрузі Парижа побудували ще у 1920 році, повідомляє Archdaily.

До теми: Коли доробляти ремонт необов'язково: приклад інтер'єру з ДСП – фото

Одного лише створення центрального острова достатньо, щоб зробити зонування основного житлового простору на гардеробну, спальню чи ванну кімнату, не потребуючи при цьому жодної стіни чи перегородки.



Інтер'єр не відрізнявся б нічим, якби не металевий "острівець" / Фото Archdaily

Металевий "острів" складається з 40 металевих листів, та утворює всередині закриту спальню.



Стеля в будинку повністю бетонна / Фото Archdaily

Сам інтер'єр тут нагадує стиль лофт. Зокрема стеля та колони тут виконані з бетону, а кухня обладнана сучасними меблями в сірих тонах.

Вас зацікавить: Білий лофт: в Мексиці креативно оновили інтер'єр історичного будинку – фото

Дивіться більше фото інтер'єру квартири з Парижа: