Стійкі меблі з вторинних матеріалів: нова розробка італійців – відео
Армін Брогер, генеральний директор дизайнерської компанії Arpe представив дві нові розробки. Йдеться про моделі крісел, які виготовлені з вторинних матеріалів. Стільці можна використовувати як в приміщенні, так і зовні. До того ж вони є доволі стильними.
Компанію було засновано ще у 1989 році, повідомляє Dezeen.
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Перша модель під назвою Adell була створена разом з консультантом з дизайну на базі фірми з Барселони Lievore + Alterr Désile Park. Ці крісла складаються на 80% з гальки та переробленого пластику.
Крісла доступні в різних кольорах / Фото Dezeen
Доступні різні кольори, а також комплектація з дерев'яними або металевими ніжками. Такі стільці можна використовувати як зовні так і всередині приміщення.
Існують також такі варіанти / Фото Dezeen
Фірма також пропонує ті ж стільці, але оббиті тканиною, та окремою підставкою для ніг.
Компанія також реалізовує проєкти для залів очікування / Фото Dezeen
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Усі вироби виготовляються без використання клею, що дозволяє в кінці терміну експлуатації здати на переробку кожен стілець.
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