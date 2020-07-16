На півдні Мельбурна компанія Winter Architecture оновила старий таунхаус за допомогою класичного поєднання чорних та білих кольорів в інтер'єрі. Також, за бажанням власників, всередині житло оформлене в мінімалістичному стилі. Більше фото класичного оформлення інтер'єру – дивіться в матеріалі.

Таунхаус спорудили ще у 90-х роках минулого століття, повідомляє Dezeen.

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Фасад будинку є повністю чорним, що робить його чужорідним серед типових помешкань навколо.



Невеличкий садок тут затиснутий між огорожами / Фото Dezeen

Темний зовнішній вигляд будинку покликаний слугувати "очевидною протилежністю" його новим білосніжним інтер'єрам.



Спальня тут також в білосніжних тонах / Фото Dezeen

Похмурі шафи "кольору авокадо", що колись стояли на кухні, були замінені на прості білі шафи, які доповнили білою плиткою. Посередині кімнати студія поставила невеличкий обідній столик.



Чорні елементи на кухні контрастують з білим інтер'єром / Фото Dezeen

У вітальні після ремонту розмістили блідо-сірий диван і пару чорних бічних столиків. Одна зі стін вітальні була замінена на величезне скло, щоб додати вид на ставок та сад.



В будинку лише дерев'яні підлоги / Фото Dezeen

Дизайнерська студія також розширила спальню, щоб додати гардеробну кімнату. Також тут з'явилось місце для створення невеликого робочого кабінету.



Дерев'яними також є сходи на другий поверх таунхаусу / Фото Dezeen

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Сантехніка у ванній тут виготовлена із латуні, що має золотий відтінок.