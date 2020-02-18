Українська дизайнерка стала членом журі відомої дизайнерської премії

Українська дизайнерка та архітекторка Вікторія Якуша увійшла до числа журі одного з найавторитетніших конкурсів дизайну та архітектури – Dezeen Award 2020. Її робота у 2019 році потрапила до шорт-листа дизайнів інтер'єру.

Премія заснована відомим британським виданням "Dezeen".

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Конкурс охоплює понад 40 номінацій у трьох категоріях – архітектура, дизайн інтер'єру, а також предметний дизайн. Минулого року на конкурс подались понад 4500 дизайнерів з 87 країн світу.

Проєкт Вікторії – інтер'єр громадського простору Ya Vsesvit потрапив до списку найкращих у номінацій "Малі робочі простори".



Вікторія увійшла в п'ятірку кращих проєктів серед невеликих воркспейсів / фото: Ya Vsesvit

А вже в цьому році, Вікторія Якуша разом з іншими професійними архітекторами та дизайнерами з Канади, США, Іспанії, Китаю, та Італії будуть оцінювати роботи в категорії "інтер'єрний дизайн".

Заявки на участь в конкурсі у 2020 році приймаються до 2 червня 2020 року.

Що відомо про проєкт Вікторії?Громадський простір Ya Vsesvit розташований у Києві. Там розміщена студія архітектури, лекційна зала та галерея.

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Лекторій на території простору / фото: Ya Vsesvit

Простір заснований на контрасті текстур та несподіваних поєднаннях матеріалів. Глиняний тиньк, створений місцевою технікою ремесла, обрамляє футуристичне покриття з нержавіючої сталі. Срібну тканину на пуфах можна знайти поруч з великими столиками з пісковиків,

– сказано в описі до роботи Вікторії.

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