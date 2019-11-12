Як утеплити балкон зсередини: підбір матеріалів

З настанням холодів власники балконів все частіше задумуються над його утепленням. Зовнішнє утеплення є ефективнішим, проте не завжди можливим. Тож універсальним способом зекономити гроші на опаленні стане внутрішнє утеплення.

Однією з найважливіших проблем часто є вибір матеріалу, адже магазини пропонують широкий асортимент матеріалів.

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Вибір матеріалу для утеплення балкону

Екструдований пінополістирол



Відносно новий матеріал на ринку / фото: All.biz

Це продукт змішування гранул полістиролу і реагенту для спінювання. Відмінно утримує тепло через свою пористу структуру. В дірках матеріалу затримується тепле повітря, яке не дозволяє проникати всередину холоду.

Пінополістирол легкий та міцний. Такі якості дозволили цьому матеріалу швидко завоювати ринок.

Спінений поліетилен



Таким матеріалом зазвичай утеплюють труби / фото: Sanpol

В процесі його виробництва звичайний поліетилен спінюється за допомогою реагенту. Продається в рулонах. Головною перевагою спіненого поліетилену є його довговічність та безпечність для здоров’я. Також цей матеріал не вбирає вологу.

Пінопласт



Пінопласт легкий в своєму монтажі / фото: Нордснаб

Найпоширеніший та легкодоступний матеріал. Професійні будівельники віддають перевагу саме пінопласту. Головна перевага такого матеріалу – низька ціна.

Проте існує і серйозний недолік. Пінопласт є легкозаймистим матеріалом, тож варто пам’ятати про техніку безпеки при монтажі та після закінчення робіт.

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Виділити однозначного переможця не можна. В усіх матеріалів є плюси та мінуси, тож варто відштовхуватись лише від власних вподобань та бюджету.

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