В Дубаї побудують пішохідний міст біля найвищої будівлі світу – фото

Архітектори фірми IJP оприлюднили проєкт моста, який має з'єднати дві вежі, одна з яких найвища у світі. Дизайн мосту розроблений внаслідок натхнення традиційною ісламською культурою.

Про пішохідний міст між Дубай-Крік-Вежа та Дубай-Крік-Харбор, пише Archdaily.

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Міст в Дубаї простягується над рукотворним каналом недалеко від центру міста. Поєднуючи сучасність та традиції Дубаї, проєкт утворює "тривимірний каркас із сталі для створення легкої, хмароподібної структури, що пливе над каналом".



Пішохідний міст має стати окрасою міста / фото: Archdaily

У цьому сенсі міст виражає стан гармонії між новим та традиційним, між технологією, історією мистецтва та ісламською культурою,

– розповів засновник компанії Джордж Легендр.

Нижня частина моста дає тінь від сонячного тепла для пішоходів, тоді як верхній рівень створює міст для подорожей для візків для гольфу та велосипедистів.

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Так виглядатиме міст на відстані / фото: Archdaily

Ми прагнули створити водночас вишуканий та делікатний міст, який був би знаковим для міста,

– пояснив Джордж Легендр.

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