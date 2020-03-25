В Мексиці облаштували магазин посеред джунглів – фото

На півострові Юкатан, що в Мексиці, бутик AZULIK Tulum облаштував свій магазин на площі посеред заростів джунглів. Модний одяг, ювелірні вироби та предмети декору можна придбати практично під відкритим небом.

Про дружній до довкілля бутик написали у Archdaily.

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Конструкція нової торгової площі адаптує її до природної конфігурації землі, що пропонує вам ходити босоніж по полірованій бетонній обробці. Простір облаштований пішохідними доріжками та пандусами над водою, тунелями з природного листя, просторами з сітками та внутрішньою рослинністю.



Деякі павільйони мають дерев'яний дах / фото: Archdaily

Повага до природи – головний ідеал дизайнерської пропозиції, природа була тут перед людством і буде після.



Бетонна підлога повинна нагадувати землю / фото: Archdaily

Обов'язкова умова збереження всіх дерев всередині простору дала можливість будувати навколо природи, поважаючи її та вчитися в неї,

– розповіли представники бутика.



Також в бутику багато дзеркал / фото: Archdaily

Бетон повторює природну форму землі внизу і розташований по всьому простору, перетворюючись на меблі.

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Дощ легко проникає всередину / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням