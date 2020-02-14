В Роттердамі дизайнери представили дивні стільці – фото

В Нідерландах відбувся ярмарок дизайнерських проєктів Object Rotterdam. Були представлені надувні стільці, надруковані та 3D принтері, та інші новинки, які покликані перевернути ваше уявлення про класичний спосіб "посидіти з друзями".

6 кращих робіт відібрала Анна Вінстон, пише Dezeen.

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Дизайнерські стільці завжди відрізняються незвичністю, проте на деяких навіть банально незручно сидіти.

6 найдивніших стільців з ярмарку Object Rotterdam

Шкіряні надувні стільці

Ідея полягає у пристосуванні до сучасного способу життя. Шкіра дасть змогу виробу прослужити довше.

Я вважаю, що надувні вироби мають потенціал, щоб відповідати нашому теперішньому способу життя, який стає все більш кочовим,

– пояснила авторка зразка.



Розроблені молодою дизайнеркою з Ейндховена Сатомі Міносіма / фото: Dezeen

"Надруковане" крісло DMS-6

Розроблений як людиною, так і машиною

Китайська фірма для 3D-друку Shining3D попросила Маттео Даль Лаго розробити продукт, який міг би показати потенціал друку технології SLA.



За словами Дель Лаго, кожен фрагмент на кріслі є унікальним / фото: Dezeen

"Подряпана Земля"

Всі табурети є керамічними, та виготовлені з пінопласту. Кожен табурет – це колір матеріалу, який використовується для його створення. Технологія не потребує додавання глазурі, пігменту чи фарби.



Кожен із стільців має унікальну форму / фото: Dezeen

Диван з піддонів

Жарлі Велдман пропонує переглянути своє ставлення до звичайних дерев'яних піддонів.



Один з піддонів виготовлений із шкіри, яка з часом змінить свій колір / фото: Dezeen

Стілець із старих меблів від IKEA

Даан Сніппе викупив у комісійному магазині старий диван від IKEA за 25 євро, розібрав його і створив власний стілець із деталей. Сидіння та спинка зроблені з ДСП панелей, які теж із старого дивана.



Виготовлення одного виробу займає всього годину / фото: Dezeen

"Спущений" стілець

Готовий стілець дизайнер кинув у густу епоксидну форму. Готовий зліпок стільця заповнили піною, а тоді обтягнули шкірою.

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Копія звичайного стільця покликана задуматись над цінністю матеріальних речей / фото: Dezeen

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