В Таїланді побудували класну кімнату з "відкритими" стінами – фото

Архітектурна студія Pareid та студенти місцевого університету спроєктували класну кімнату з "відкритими стінами" біля двох водозабірних веж. Таким сином учням хочуть продемонструвати важливість води.

Під час будівництва також враховували фактор складних кліматичних умов у Таїланді, пише Dezeen.

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Під школою також розміщені помпи, які лише підсилюють присутність води під час навчання.



Погодні умови змушують тайців встановлювати в приміщеннях вентиляційні системи / фото: Dezeen

Проєкт розташований у сільській частині Таїланду, де протічна вода не завжди доступна,

– розповідає співзасновник студії Хадін Чарбель.



Екстер'єр приміщення вирізняється яскравими кольорами / фото: Dezeen

Через відсутність звичних стін, учні мають змогу постійно бачити воду. На рішення взяти за основу саме цей проєкт також вплинули постійні спеки в країні. "Відкриті" стіни дозволяють повітрю вільно циркулювати кімнатою.



Максимальна довжина кожного елементу становить 4 метри / фото: Dezeen

Основна конструкція приміщення складається з металевого каркаса. Дах стоїть на стовпах, які зовні схожі на електричні.

Щоб додати будівлі оригінальності, архітектори вирішили використати червоний каркас, який увінчаний фіолетовими цинковими панелями та червоними навісами.

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Сам клас розташований на території звичайної місцевої школи / фото: Dezeen

Компанія також сконструює спеціальні меблі для нового класу.

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