В Таїланді побудували класну кімнату з "відкритими" стінами – фото
Архітектурна студія Pareid та студенти місцевого університету спроєктували класну кімнату з "відкритими стінами" біля двох водозабірних веж. Таким сином учням хочуть продемонструвати важливість води.
Під час будівництва також враховували фактор складних кліматичних умов у Таїланді, пише Dezeen.
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Під школою також розміщені помпи, які лише підсилюють присутність води під час навчання.
Погодні умови змушують тайців встановлювати в приміщеннях вентиляційні системи / фото: Dezeen
Проєкт розташований у сільській частині Таїланду, де протічна вода не завжди доступна,
– розповідає співзасновник студії Хадін Чарбель.
Екстер'єр приміщення вирізняється яскравими кольорами / фото: Dezeen
Через відсутність звичних стін, учні мають змогу постійно бачити воду. На рішення взяти за основу саме цей проєкт також вплинули постійні спеки в країні. "Відкриті" стіни дозволяють повітрю вільно циркулювати кімнатою.
Максимальна довжина кожного елементу становить 4 метри / фото: Dezeen
Основна конструкція приміщення складається з металевого каркаса. Дах стоїть на стовпах, які зовні схожі на електричні.
Щоб додати будівлі оригінальності, архітектори вирішили використати червоний каркас, який увінчаний фіолетовими цинковими панелями та червоними навісами.
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Сам клас розташований на території звичайної місцевої школи / фото: Dezeen
Компанія також сконструює спеціальні меблі для нового класу.
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