Як вибрати килим в спальню: що варто врахувати та які матеріали існують
Якщо в деяких кімнатах килим може бути зайвим та свідчити про несмак, то спальня потребує наявності килимового покриття. Хороший килим прослужить не один рік, а також додасть затишку в кімнату. Як дизайн кімнати впливає на вибір килима, з яких матеріалів їх роблять, та що треба врахувати – читайте в нашому матеріалі.
Килим у спальню варто вибирати відштовхуючись від якості матеріалу та стилю інтер'єру.
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Вибір килима за матеріалом
Шерсть
Для килима в спальню – шерсть один з найкращих варіантів / фото: Klast
Перевагою цього матеріалу є його натуральність. Такий килим має високу здатність поглинати вологу та шум. Термін служби – понад 10 років. Мінусом є вразливість перед міллю.
Шовк
Міцний, проте делікатний матеріал. Перевагою є естетичність зовнішнього вигляду. Шовк м'який та еластичний, а також дарує прохолоду в спеку. Серед недоліків – легко мнеться, линяє та вигорає.
Бавовна
Приємна на дотик, гіпоалергенна, а також проста в догляді. Мінусом є схильність до втрати зовнішнього вигляду за короткий термін.
Віскоза
Підійде для скромнішого бюджету / фото: Carpetmaker
Дешевий варіант, проте має штучні складові. Зовні нагадує шовк, проте швидко вбирає вологу.
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Вибір килима в спальню за дизайном кімнати
Для скандинавського стилю підійдуть килими стилізовані під шкуру / фото: Вікна
- класичний – великий килим в світлих і нейтральних тонах;
- мінімалізм – світла модель середніх розмірів та правильних форм;
- скандинавський стиль – світлий пухнастий килим, стилізований під шкуру;
- лофт – штучно потертий, "зістарений" килим в приглушеній колірній гамі;
- Прованс – ніжні відтінки з невеликі рослинно-квітковими принтами.
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