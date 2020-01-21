Як вибрати килим в спальню: що варто врахувати та які матеріали існують

Якщо в деяких кімнатах килим може бути зайвим та свідчити про несмак, то спальня потребує наявності килимового покриття. Хороший килим прослужить не один рік, а також додасть затишку в кімнату. Як дизайн кімнати впливає на вибір килима, з яких матеріалів їх роблять, та що треба врахувати – читайте в нашому матеріалі.

Килим у спальню варто вибирати відштовхуючись від якості матеріалу та стилю інтер'єру.

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Вибір килима за матеріалом

Шерсть



Для килима в спальню – шерсть один з найкращих варіантів / фото: Klast

Перевагою цього матеріалу є його натуральність. Такий килим має високу здатність поглинати вологу та шум. Термін служби – понад 10 років. Мінусом є вразливість перед міллю.

Шовк

Міцний, проте делікатний матеріал. Перевагою є естетичність зовнішнього вигляду. Шовк м'який та еластичний, а також дарує прохолоду в спеку. Серед недоліків – легко мнеться, линяє та вигорає.

Бавовна

Приємна на дотик, гіпоалергенна, а також проста в догляді. Мінусом є схильність до втрати зовнішнього вигляду за короткий термін.

Віскоза



Підійде для скромнішого бюджету / фото: Carpetmaker

Дешевий варіант, проте має штучні складові. Зовні нагадує шовк, проте швидко вбирає вологу.

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Вибір килима в спальню за дизайном кімнати



Для скандинавського стилю підійдуть килими стилізовані під шкуру / фото: Вікна

класичний – великий килим в світлих і нейтральних тонах;

мінімалізм – світла модель середніх розмірів та правильних форм;

скандинавський стиль – світлий пухнастий килим, стилізований під шкуру;

лофт – штучно потертий, "зістарений" килим в приглушеній колірній гамі;

Прованс – ніжні відтінки з невеликі рослинно-квітковими принтами.

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