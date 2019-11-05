Види круглих люстр – як правильно підібрати освітлення для дому

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Люстра може кардинально змінити інтер'єр
Люстра може кардинально змінити інтер'єр / Unique design

Для більшості людей круглі люстри підсвідомо створюють атмосферу затишку. Це пов'язано з тим, що протягом багатьох століть люстри були винятково круглими.

Сьогодні ринок пропонує сотні різних форм для світильників. Проте найпопулярнішими досі лишаються саме круглі.

                                                         Види люстр

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Підвісні


Хороший варіант для приміщень з високими стелями / фото: Лінія світла

Встановлюються на стелі із застосуванням ланцюга, штанги або троса. Багато моделей дозволяють регулювати висоту люстри за допомогою спеціального механізму.

Накладні


Універсальний варіант, який підійде для всіх типів приміщень / фото: Меблі з Європи

Кріплення роблять безпосередньо до стелі. Прилад фіксується спеціальною монтажною планкою, яка маскується спеціальною накладкою. Ідеальний варіант для невеликих приміщень з низькою стелею, користується популярністю в підвалах та погребах.

Вбудовані


Підвісна стеля вимагає креативніших способів вирішення проблеми освітлення / фото: Лінія світла

Монтаж таких люстр буде оптимальним варіантом для монтажу в підвісну або натяжну стелю. Як правило, такі світильники мають форму кола, а їх лампи обгороджені опуклою накладкою.

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Які лампи варто використовувати в круглих люстрах?

  • для круглих світильників з плоским корпусом слід вибирати галогенні лампочки. Проте, рекомендується ставити їх в світильники з закритим корпусом;
  • для плоских і накладних люстр ідеально підійдуть світлодіодні лампи. Великою перевагою цього виду джерела світла є велика світловіддача і низька витрата енергії;
  • найгіршиий варіант – звичайні лампи розжарювання. Вони споживають багато електричної енергії та сильно нагріваються.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням 

Теги: Дизайн Декор і дім Ремонт Ідеї для дому
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