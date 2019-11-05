Види круглих люстр – як правильно підібрати освітлення для дому

Для більшості людей круглі люстри підсвідомо створюють атмосферу затишку. Це пов'язано з тим, що протягом багатьох століть люстри були винятково круглими.

Сьогодні ринок пропонує сотні різних форм для світильників. Проте найпопулярнішими досі лишаються саме круглі.

Види люстр

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Підвісні



Хороший варіант для приміщень з високими стелями / фото: Лінія світла

Встановлюються на стелі із застосуванням ланцюга, штанги або троса. Багато моделей дозволяють регулювати висоту люстри за допомогою спеціального механізму.

Накладні



Універсальний варіант, який підійде для всіх типів приміщень / фото: Меблі з Європи

Кріплення роблять безпосередньо до стелі. Прилад фіксується спеціальною монтажною планкою, яка маскується спеціальною накладкою. Ідеальний варіант для невеликих приміщень з низькою стелею, користується популярністю в підвалах та погребах.

Вбудовані



Підвісна стеля вимагає креативніших способів вирішення проблеми освітлення / фото: Лінія світла

Монтаж таких люстр буде оптимальним варіантом для монтажу в підвісну або натяжну стелю. Як правило, такі світильники мають форму кола, а їх лампи обгороджені опуклою накладкою.

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Які лампи варто використовувати в круглих люстрах?

для круглих світильників з плоским корпусом слід вибирати галогенні лампочки. Проте, рекомендується ставити їх в світильники з закритим корпусом;

для плоских і накладних люстр ідеально підійдуть світлодіодні лампи. Великою перевагою цього виду джерела світла є велика світловіддача і низька витрата енергії;

найгіршиий варіант – звичайні лампи розжарювання. Вони споживають багато електричної енергії та сильно нагріваються.

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