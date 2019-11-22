Вітальня в стилі мінімалізм – покрокове оформлення

Відсутність яскравих кольорів та зайвих предметів добре підходить для стилю мінімалізм. Якщо ви втомились від помпезності, яка притаманна класичному інтер’єру, то вітальня в мінімалістичному стилі саме для вас.

Лаконізм та простота – два найважливіших правила, яких треба дотримуватись в оформленні кімнати в стилі мінімалізму. Найпопулярніші кольори в мінімалізмі: бежевий, попелястий або кремовий.

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Оздоблення вітальні в стилі мінімалізм

Стіни



Колір стіни повинен контрастувати із підлогою / фото: КVAША

Тут можна зробити оформлення рельєфним тиньком, використати дерево, панелі або просто пофарбувати стіни в однотонний колір. Популярністю також користуються окремі дерев’яні вставки. Якщо ви бажаєте обклеїти стіни шпалерами, то виберіть однотонні пастельні кольори без малюнку.

Підлога



Задля привернення уваги до підлоги, можна використовувати контраст кольорів / фото: ISKYSSTVOETIKETA



Найоптимальнішим матеріалом для підлоги буде натуральне дерево, проте нічим не поступатиметься і паркетна дошка. Найважливіше – строгість в кольорах. Вибирайте або найтемніший або найсвітліший відтінок. Від лінолеума варто відмовитись.

Стеля

Поверхні стелі повинна бути білосніжною. Проте від ліпнини, багетів або розписів варто утриматись.

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Меблі



Серед меблів використовуйте мінімум, який вам необхідний / фото: Pinterest

Кількість меблів для вітальні в стилі мінімалізм обмежена. Залишити треба лише ті предмети, без яких неможливо обійтися. Характерна для таких приміщень наявність великих шаф-купе, що займають всю стіну. Також особливістю стилю останнім часом стали вбудовані меблі та вироби, які трансформуються, що дозволяють заощадити вільний простір.

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