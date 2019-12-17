Інтер’єр вітальні з еркером: плюси, мінуси та способи ефективного використання простору

Популярною сьогодні родзинкою віталень як у приватних, так і в багатоквартирних будинках є еркер. Такі конструкції можна робити як на першому поверсі, так і на верхніх. Що це таке, які плюси та мінуси еркеру – читайте у нашому матеріалі.

Слово еркер походить з німецької мови і означає частину кімнати, яка виступає за лінію фасаду. Цей архітектурний елемент може бути невеликим та вміщувати лише кілька крісел. В інших випадках еркер становить значну частину вітальні.

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Види еркерних зон



Мінімалістичний стиль добре підходить для вітальні з еркером / фото: House.biz

столова;

місце для чаювання;

ігрова зона;

оранжерея;

домашній кінотеатр;

робочий кабінет.

В останні кілька років забудовники стараються використовувати еркер якомога частіше.

Переваги еркеру у вітальні

Світло

Через більшу кількість вікон до кімнати проникає велика кількість сонячного світла під різними кутами, що дозволяє заощадити гроші на електроенергії та освітленні.

Багатофункціональність



Еркер збільшує площу кімнати / фото: Дизайн манія

За допомогою еркера можна розділити на зони простір кімнати, виділивши в ній кілька окремих частин.

Краєвид

Якщо кімната розташована на верхньому поверсі, а з вікна відкривається красивий краєвид, то еркер буде доречним і навіть необхідним.

Варіативність кольорів

Еркер збільшує вибір, адже можна використовувати насичені і темні тони, які в маленьких і погано освітлених просторах не застосовуються.

Недоліки еркеру

Ціна



В класиці теж знайдеться місце для еркера / фото: Дизайн ресурс

Дешевше просто відмовитись від додаткової конструкції, адже вона вимагатиме додаткової роботи та матеріалів.

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Час

Підбір матеріалів та сама робота з облаштування займатиме певний час, що не завжди підходить для сучасного ритму життя.

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