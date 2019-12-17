Інтер’єр вітальні з еркером: плюси, мінуси та способи ефективного використання простору
Популярною сьогодні родзинкою віталень як у приватних, так і в багатоквартирних будинках є еркер. Такі конструкції можна робити як на першому поверсі, так і на верхніх. Що це таке, які плюси та мінуси еркеру – читайте у нашому матеріалі.
Слово еркер походить з німецької мови і означає частину кімнати, яка виступає за лінію фасаду. Цей архітектурний елемент може бути невеликим та вміщувати лише кілька крісел. В інших випадках еркер становить значну частину вітальні.
Схоже: Інтер’єр вітальні в стилі модерн: базові правила та корисні поради
Види еркерних зон
Мінімалістичний стиль добре підходить для вітальні з еркером / фото: House.biz
- столова;
- місце для чаювання;
- ігрова зона;
- оранжерея;
- домашній кінотеатр;
- робочий кабінет.
В останні кілька років забудовники стараються використовувати еркер якомога частіше.
Переваги еркеру у вітальні
Світло
Через більшу кількість вікон до кімнати проникає велика кількість сонячного світла під різними кутами, що дозволяє заощадити гроші на електроенергії та освітленні.
Багатофункціональність
Еркер збільшує площу кімнати / фото: Дизайн манія
За допомогою еркера можна розділити на зони простір кімнати, виділивши в ній кілька окремих частин.
Краєвид
Якщо кімната розташована на верхньому поверсі, а з вікна відкривається красивий краєвид, то еркер буде доречним і навіть необхідним.
Варіативність кольорів
Еркер збільшує вибір, адже можна використовувати насичені і темні тони, які в маленьких і погано освітлених просторах не застосовуються.
Недоліки еркеру
Ціна
В класиці теж знайдеться місце для еркера / фото: Дизайн ресурс
Дешевше просто відмовитись від додаткової конструкції, адже вона вимагатиме додаткової роботи та матеріалів.
Вас може зацікавити: Вітальня в класичному стилі: освітлення, меблі, кольори та поради щодо оформлення
Час
Підбір матеріалів та сама робота з облаштування займатиме певний час, що не завжди підходить для сучасного ритму життя.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням