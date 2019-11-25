Вуличні світильники: типи ламп та способи установки

Зручність та безпека мешканців, а також доповнення зовнішнього вигляду подвіря забезпечить вуличне освітлення. Які ж існують види та способи монтажу ламп? Читайте у нашому матеріалі.

При виборі ламп варто звернути увагу на їхні технічні характеристики, рівень вологостійкості, а також економічність ламп.

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Які існують види ламп

Лампи розжарювання

Найпопулярніший вид ламп передусім через свою низьку ціну. Таку лампу можна купити в будь-якому магазині. Їхнім суттєвим мінусом є порівняно високий рівень споживання електроенергії.

Люмінесцентні лампи



Спрацьовані лампи слід здавати на утилізацію / фото: Zelenkatv

Ще один варіант виду джерела світла є люмінесцентні лампи. Світильники на таких лампах споживають менше електроенергії ніж аналоги на вольфрамовій нитці. Також вони мають довший термін експлуатації.

З мінусів можна виділити якість світла, який видають люмінесцентні лампи – такий рівень люксів (одиниця вимірювання якості світла) більше годиться для складів або підвалів. Також люмінесцентні лампи наповнені випарами ртуті, тож їхня заміна вимагає обережності.

Світлодіодні лампи

Найпопулярніший сьогодні, хоч і найдорожчий вид освітлення. Світлодіоди працюють в середньому 30-100 тисяч годин, споживаючи мінімальну кількість електричної енергії. Також такі світильники зібрані на заводі і не потребують заміни лампи.

Окрім ціни, мінусом може бути низький рівень вологозахисту. Проте, якщо лампа герметична, то служитиме багато років.

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Спосіб установки ламп

Настінні



Варто не забувати про низьку вологостійкість настінних ламп / фото: Данкор

Прикріплюються до стіни і служать для освітлення частини ландшафту, а також фасаду стін. Зазвичай їх можна побачити перед вхідними дверима. Недорогі прилади, які мають низький рівень вологозахисту та встановлюються під дашком.

Підвісні

Використовуються в освітленні зони вхідних дверей. Крім того на них часто можна натрапити в альтанках або накритих верандах. Таке освітлювальне обладнання закріплюється до стелі або спеціального кронштейна, який фіксується на стіні. Вологостійкість таких світильників вже вища.

Торшерні

Встановлюються в парках та відпочинкових зонах. На подвір’ї їх ставлять вздовж пішохідних доріжок. Перевагою торшерних світильників є їхня висока ніжка, завдяки якій, вони охоплюють великий радіус світла.

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Вбудовані



Найкращим варіантом буде використовувати усі види світильників / фото: Сім’я і дім

Вбудовані світильники найдорожчі та вимагають складнішого монтажу. Вони врізаються в фасади будівель, бордюри, та інші поверхні. Такі світильники мають найбільший ступінь захисту від пилу і вологи. Вони можуть монтуватися прямо в доріжку, на якій утворюються калюжі, і накопичується сніг з льодом.

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