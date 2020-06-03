Дизайнерська фірма розробила темний дизайн інтер'єру з великою купою зелені. Дизайнери змогли вибрати правильний баланс між світлими та темними відтінками. Особливістю кожного номера є повністю чорна ванна кімната.

Зовні готельна будівля також пофарбована у вугільний чорний колір, який контрастує із зеленню навколо, пише Dezeen.

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На першому поверсі готелю розташоване готельне кафе, яке найкраще показує колірну гаму будівлі.



Так зсередини виглядає кафе в готелі / Фото Dezeen

Всередині готельних приміщень темні коридори тьмяно освітлені смужками зеленого освітлення та лампами, що позначають порядковий номер кожної кімнати.



Поєднання темних та світлих відтінків дизайнерам вдалось / Фото Dezeen

Інтер'єри оформлені в сучасному стилі, з вигадливими темними світильниками у вигляді об'єктивів фотоапарату. Кожна кімната має шафи-купе, міні-холодильник та білосніжне ліжко.

У ванних кімнатах є туалети та душові кабіни в глянцевих кабінках з чорною плиткою, круглі дзеркала звисають над раковинами.



Ванна є особливістю кожного номеру / Фото Dezeen

Будівля загалом має шість поверхів. На останньому розташовані пентхаусні номери. На даху є тераса з басейном, баром та кінотеатром під відкритим небом.

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Кожен окремий номер має свою тематику / Фото Dezeen

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