Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради

Камін – це невід’ємний атрибут затишку, який прикрасить будь-яку оселю. Особливо актуальним він є у зимовий період, коли так не вистачає тепла.

Окрім того, що камін чудово зігріє вас у холодну пору року, так ще й доповнить ваш інтер’єр, зробить його більш сучасним.

Якщо окрім тепла вам важлива безпека та надійність, варто обрати електрокамін. Вони мають ряд переваг над класичними камінами.

Для встановлення електрокаміну не потрібно робити димохід та запасатися дровами. В електрокамінів немає справжнього полум’я, тож, вони є безпечнішими за класичні. Електрокамін можна встановити у будь-якому приміщенні.

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Однак, важливо пам’ятати, що електрокаміни бувають декількох типів. Це треба врахувати під час купівлі.

За виконанням електрокаміни поділяються на:

підлогові;

вбудовані;

настінні.

Підлогові електрокаміни більше схожі на класичні дров'яні каміни. Але відрізняються між собою дизайном муляжу (дров чи вугілля). Також мають різні габарити та функціонал. Існують електрокаміни, які фантастично точно імітують живе полум’я. До таких належать електрокамін Dimplex Opti-myst Albany чи або Revillusion.

Навіть зблизька неможливо відрізнити вогонь в електрокаміні від справжнього.

Також є моделі, які мають корпус з обробкою, наприклад серія Denville. Вони зроблені в англійському класичному стилі, тож, точно добавлять вишуканості вашому інтер’єру.

До слова, практично кожен електричний камін в квартиру чи будинок вимагає ніші для вбудування, або ж порталу чи обрамлення. Саме дизайн порталу допомагає вписати електрокамін у будь-який інтер'єр.

Великою популярністю користується вбудований або касетний тип електрокамінів. У таких електрокамінах немає корпусу, і вмонтувати його можна в будь-яку нішу чи поглиблення. Найчастіше такі каміни роблять відкритими, з оглядом у 360 градусів. Наприклад, модель Cassette 600 виглядає дуже ефектно та сучасно. Але є єдиний мінус – всі касетні моделі йдуть без обігріву.

Популярності набирають настінні широкі моделі, які вбудовуються у нішу в стіні або меблі, а також встановлюють на підлогу у порталі. Цей тип камінів більше підходить під нові напрямки дизайну. Крім того, існують моделі, де можна вибрати колір полум'я, роблячи саму візуалізацію горіння футуристичної, подібно горінню газу.

Зараз, окрім муляжу дров, набирає популярності штучне вугілля. Його ви можете змінювати в залежності від настрою чи особистих вподобань.

Отримати якісну та швидку консультацію вам допоможуть офіційні представники фірми Dimplex.

Переглянути моделі можна на сайті Dimplex-kaminy.com.ua або наживо у Києві на вулиці Обсерваторній, 13/15 чи вулиці Анни Ахматової, 35. Зверніть увагу, що Dimplex має сторінку в instagram.