Світильник Бра: переваги, недоліки та особливості вибору
Створення комфорту та бажаної атмосфери в будинку можливе, якщо вас оточує відповідний інтерєр. Одним з важливих елементів є освітлення кімнати. Які особливості та переваги та недоліки саме у світильника Бра – читайте в нашому матеріалі.
За допомогою Бра можна виділити певну деталь декору, або просто доповнити загальне освітлення вдома.
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Особливості світильника Бра
Що таке Бра
Бра сьогодні є популярним варіантом додаткового освітлення / фото: Architecture blog
Слово "бра" в перекладі з французької мови означає "важіль". Таке окреслення дає уявлення про зовнішній вигляд світильника. Він кріпиться кронштейном до стіни та повністю прилягає до неї. Призначений для направленого або ж розсіяного світла.
Будова Бра
Зовнішній вигляд Бра буває абсолютно різним / фото: Як робити ремонт
Світильник може мати рухому основу або ж статичну. Встановлюється зазвичай на рівні 2 метрів над рівнем підлоги. Складається він з кількох елементів:
- алюмінієвий корпус (часто хромований або з напиленням);
- розсіювач (залежить від моделі);
- лампа.
Переваги та недоліки світильника Бра
У ванній теж часто використовують такі світильники / фото: Indeolight
Основною перевагою є компактність. Світильник кріпиться до стіни, саме тому не займає багато місця. Також такий світильник споживає порівняно небагато електроенергії.
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Невеликим недоліком є його статичність. Після кріплення на стіну, ви не зможете переносити світильник за потреби. Також на місці кріплення лишатимуться сліди.
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