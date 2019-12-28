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Вирівнювання стін під фарбування: етапи роботи та необхідні інструменти

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Рівні стіни можуть піддаватись різним маніпуляціям / Eurostroy

Перед фарбуванням стін в будинку треба подбати про їхню гладкість, адже наносити фарбу на поверхню з серйозними дефектами є неприпустимим. Як зробити стіни гладкими та які для цього потрібні інструменти – у нашому матеріалі.

Фарбувати можна поверхні, які оброблені шпаклівкою, декоративним тиньком та інші відносно гладкі поверхні, в тому числі шпалери.

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Які інструменти потрібні для вирівнювання стіни


Один шпатель не зможе виконати усіх функцій / фото: Пик

  • шпатель (краще мати кілька різного розміру);
  • маркер;
  • переносна лампа;
  • невелика сокира, молоток та зубило;
  • сітка або наждачний папір.


Якщо шпаклівка висохла, то стіни будуть білосніжні / фото: Отделка

Не забувайте, що фарбувати стіну відразу після тинькування неправильно. Сам по собі тиньк непридатний для фарбування, вона має пористу структуру і вбирає велику кількість вологи. Це може призвести до зміни відтінку, появи жорсткості. Тому вся поверхня стіни обов’язково покривається шпаклівкою.

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Етапи роботи по вирівнюванні стіни


Після проведення всіх етапів підготовки можна нарешті фарбувати стіни / фото: Мой дом

  • проведення первинного шліфування до початку робіт;
  • нанесення стартової шпаклівки;
  • обробка;
  • виконання фінішного шару;
  • подальше вирівнювання.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Ідеї для дому
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