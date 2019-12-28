Вирівнювання стін під фарбування: етапи роботи та необхідні інструменти

Перед фарбуванням стін в будинку треба подбати про їхню гладкість, адже наносити фарбу на поверхню з серйозними дефектами є неприпустимим. Як зробити стіни гладкими та які для цього потрібні інструменти – у нашому матеріалі.

Фарбувати можна поверхні, які оброблені шпаклівкою, декоративним тиньком та інші відносно гладкі поверхні, в тому числі шпалери.

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Які інструменти потрібні для вирівнювання стіни



Один шпатель не зможе виконати усіх функцій / фото: Пик

шпатель (краще мати кілька різного розміру);

маркер;

переносна лампа;

невелика сокира, молоток та зубило;

сітка або наждачний папір.



Якщо шпаклівка висохла, то стіни будуть білосніжні / фото: Отделка

Не забувайте, що фарбувати стіну відразу після тинькування неправильно. Сам по собі тиньк непридатний для фарбування, вона має пористу структуру і вбирає велику кількість вологи. Це може призвести до зміни відтінку, появи жорсткості. Тому вся поверхня стіни обов’язково покривається шпаклівкою.

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Етапи роботи по вирівнюванні стіни



Після проведення всіх етапів підготовки можна нарешті фарбувати стіни / фото: Мой дом

проведення первинного шліфування до початку робіт;

нанесення стартової шпаклівки;

обробка;

виконання фінішного шару;

подальше вирівнювання.

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