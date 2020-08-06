Американський дизайнер Джером Байрон створив та презентував серію різнокольорових табуретів із залізобетону та скловолокна. Стільці отримали різну форму та забарвлення.

Технологія дозволила розробнику легко виготовляти різні форми зі стільців, повідомляє Dezeen.

Також читають: Стілець, який виготовляється за 1 хвилину: нова розробка з Італії – фото

Стільці доступні у відтінках синього, жовтого, рожевого та фіолетового. Під час процесу виготовлення готову пігментовану суспензію заливають у гумові форми, де вона висихає.



Поки стільці доступні лише у 4 кольорах / Фото Dezeen

Сировина схожа на бетон, проте легша за класичні суміші цементу з піском.

Меблі з бетону Байрон завершив ще у 2018 році, проте презентував їх тільки зараз. Окрім стільців до колекції входить 24-кілограмова лавка, високий табурет, який важить близько 18 кілограмів, та 15-кілограмовий низький стілець.



Єдиний мінус бетонних меблів – вони доволі важкі / Фото Dezeen

Дизайнер запевняє, що стільці дуже міцні, тож служитимуть власникам протягом довгого часу.



Процес виготовлення меблів доволі клопіткий / Фото Dezeen

До теми: Альтернатива пластику: дизайнерська студія створила вимикачі та розетки з бетону – фото

Попри те, що вибір відтінків поки обмежений, дизайнер готовий виготовляти стільці в інших кольорах.