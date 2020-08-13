Кожен хоче жити в гарному будинку чи квартирі. Нехай житло, навіть невелике, але затишок створити довкола себе може кожен.

Мене звати Шупер Надія і дизайн для мене – це дещо більше, ніж просто гарні картинки. Дизайн – це те, що ми бачимо, комфорт – це те, з чим ми живемо.

Отже, які кольори найкраще використовувати при облаштуванні помешкання, а від яких навпаки – варто відмовитись?

• Обрати бажаний колір, але в гаммі світлих відтінків. Кімната з такими відтінками стін здається більшою та світлішою.

• Додати кольорового акценту. Ввести в Ваш інтер’єр насичений колір, але тільки одну зі стін Вашої кімнати. При цьому слід зазначити, що це не обов’язково має бути стіна з найбільшою площею, проте варто, щоб вона була добре помітною. Таке оформлення надає характер всьому інтер'єру.

• Застосовуйте дизайнерські хитрощі. Для невеликих кімнат найкраще підходять сатинові фарби, які додатково освітлюють інтер’єр.

• Використовуйте високі плінтуси, вони збагачують ваш інтер’єр та візуально витягують його.

Чи є зараз у дизайні якийсь особливо модний тренд?

Найбільший тренд сьогодні – це натуральність. Натуральне дерево на підлозі, натуральний камінь, натуральні тканини в декорі та камін, який додасть затишку Вашому інтер’єру.

Чи можна встановити камін де завгодно?

Любов до вогню в кожного з нас закладена генетично від предків. Тому ще більшого затишку в нашій домівці додасть камін. На жаль, не в кожному домі можна встановити справжній камін, наприклад, коли димар відсутній. У таких випадках електричні каміни є відмінною альтернативою.



На фото електрокамін Dimplex SP 16

Електричні каміни – краса і комфорт.

У продажі зараз присутній величезний вибір електрокамінів різних типів, які відповідають будь-яким інтер'єрним рішенням.

Спробуємо обговорити основні характеристики і властивості електричних камінів, а також зрозуміти, яке місце може зайняти електрокамін в інтер'єрі квартири.

Каміни в приміщенні моментально перетворюють його дизайн. З'являється відразу відчуття розслабленості і розуміння, що це зона відпочинку і комфорту.

Найпоширенішим рішенням для розміщення каміну можуть бути вбудовані електрокаміни. Такі каміни дозволяють створити цілісне інтер'єрне рішення в обраному стильовому оформленні квартири. Більш того, вбудовані електрокаміни значно економлять місце. Їх встановити можна практично в будь-яке місце, в тому числі і в меблі.

Сучасні електричні каміни призначені, як для обігріву, так і просто для декору інтер'єру, в них прекрасно реалізована функція імітації дров'яних камінів. Всі сучасні каміни мають прекрасну тепловіддачу.



На фото електрокамін Dimplex Burbank

Електрокамін практично складно відрізнити від класичного топкового з димоходом. Імітація вогню електричного каміна, присутність звукового ефекту у вигляді потріскування дров, роблять каміни зовсім непомітними.

Електрокамін в інтер'єрі виконує такі функції:

• Створює затишок і комфорт в приміщенні, а також сімейне вогнище, біля якого збираються ввечері і розмовляють на різні теми.

• Електрокамін служить в якості обігрівального приладу в зимовий період року. Влітку надходження теплоти можна відключити і просто насолоджуватися горінням полум'я.

• Електрокамін стане центром будь-якої вітальні або спальні і неодмінно буде привертати увагу. Виробники пропонують широкий асортимент електричних камінів, тому можна підібрати ідеальний варіант для певного інтер'єру.

Час, проведений біля каміну – це розкіш, яку не замінить ніякий гаджет!

Спеціальна пропозиція для дизайнерів

Якщо Ви дизайнер і використовуєте електрокаміни Dimplex в своїх проєктах, запрошуємо Вас взяти участь у призовому конкурсі для дизайнерів від компанії Dimplex. Всім зареєстрованим учасникам будуть запропоновані спеціальні умови на продукцію Dimplex і безкоштовне розміщення вашої статті (з посиланнями на Ваш сайт) на сайті 24 каналу у розділі Дизайну.

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