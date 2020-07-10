Квартира під назвою "Чарівна коробка" займає цілий двоповерховий будинок у місті Віладеканс і служить житлом для подружньої пари та двох маленьких дочок. Дітям вирішили віддати величезну кімнату, яка розділена на дві частини за допомогою позолоченої шафи.

Раніше пара мешкала в одному домі з батьками жінки, але після їхньої смерті, перший поверх віддали донькам, повідомляє Dezeen.

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Саме тому більшість простору зі 110 квадратних метрів нижнього рівня сьогодні займає кімната доньок. Саме цю частину будинку розділяє перегородка у вигляді позолоченої шафи для прикрас. Висота перегородки тут понад два метри, а обрамлена вона в панелі з блискучої золотої латуні.



Шафи мають "таємний прохід" посередині / Фото Dezeen

Дівчата можуть переходити між кімнатами одна одної, використовуючи "таємний прохід" посеред шафки.



Насправді шафа обрамлена латунню / Фото Dezeen

Щодо іншого будинку, то дизайнери використовували різноманітні матеріали та кольори, щоб зонувати різні простори.



Так виглядає ванна в будинку / Фото Dezeen

Наприклад, білий мікроцемент був нанесений на підлогу ванної кімнати та коридорів, протиставляючись дубовим дошкам, які є в інших кімнатах.



В загальному кімнати тут білого кольору / Фото Dezeen

Кут вітальні частково пофарбований червоним, а широкі смуги помаранчевого кольору були застосовані до країв дверей спалень дівчат. Одну зі стін на кухні також вирішили пофарбувати у яскравий колір – блакитний.

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Кухня виконана в мінімалістичному стилі / Фото Dezeen