Золоті шафи та яскраві кольори: приклад чарівного інтер'єру будинку для великої сім'ї
Квартира під назвою "Чарівна коробка" займає цілий двоповерховий будинок у місті Віладеканс і служить житлом для подружньої пари та двох маленьких дочок. Дітям вирішили віддати величезну кімнату, яка розділена на дві частини за допомогою позолоченої шафи.
Раніше пара мешкала в одному домі з батьками жінки, але після їхньої смерті, перший поверх віддали донькам, повідомляє Dezeen.
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Саме тому більшість простору зі 110 квадратних метрів нижнього рівня сьогодні займає кімната доньок. Саме цю частину будинку розділяє перегородка у вигляді позолоченої шафи для прикрас. Висота перегородки тут понад два метри, а обрамлена вона в панелі з блискучої золотої латуні.
Шафи мають "таємний прохід" посередині / Фото Dezeen
Дівчата можуть переходити між кімнатами одна одної, використовуючи "таємний прохід" посеред шафки.
Насправді шафа обрамлена латунню / Фото Dezeen
Щодо іншого будинку, то дизайнери використовували різноманітні матеріали та кольори, щоб зонувати різні простори.
Так виглядає ванна в будинку / Фото Dezeen
Наприклад, білий мікроцемент був нанесений на підлогу ванної кімнати та коридорів, протиставляючись дубовим дошкам, які є в інших кімнатах.
В загальному кімнати тут білого кольору / Фото Dezeen
Кут вітальні частково пофарбований червоним, а широкі смуги помаранчевого кольору були застосовані до країв дверей спалень дівчат. Одну зі стін на кухні також вирішили пофарбувати у яскравий колір – блакитний.
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Кухня виконана в мінімалістичному стилі / Фото Dezeen
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