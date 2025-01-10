Є кілька способів, за допомогою яких можна просто оновити декор та подарувати домівці затишок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Принесіть рослини

Привнесення більше природи у ваш дім може принести позитивну енергію. "У оточенні природи є щось таке, що приносить у простір заспокійливу енергію", – каже дизайнерка Шона Джонс. Так, живі квіти не лише візуально покращують кімнату, але й наповнюють її яскравою, позитивною енергією.



Рослини подарують гарний вигляд кімнаті / Фото Unsplash (Annie Spratt)

Встановіть диммери

За словами Терези Мак Новал з A Design Company, коли справа доходить до створення спокійного середовища, можливість налаштувати освітлення може мати значний вплив. Якщо ж ви не можете встановити їх у своєму домі, подумайте про те, щоб купити лампи з димерами.

Облаштуйте свої книжкові полиці

Навіть якщо бюджетні обмеження не дозволяють придбати нові меблі для дому, завжди можна покращити зовнішній вигляд книжкових полиць. Експерти стверджують, що вдало спроєктовані полиці можуть виконувати роль візуального фокусу в кімнаті, ефективно відображаючи як естетику вашої оселі, так і ваш особистий стиль.

Оновіть рамки для фотографій

В епоху цифрових технологій багато хто з нас робить численні фотографії та ділиться ними в соціальних мережах. Однак ці світлини можна "включити" і у наше реальне життя. Подумайте про те, щоб пережити ці моменти знову, роздрукувавши улюблені фотографії та оновивши свої фоторамки. Так, ви можете створити візуально привабливу експозицію, яка оживить ваш простір.



Фото в оселі є гарним варіантом / Фото The White Company

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Придбайте новий килимок чи штори

Килимок – це перше, що ви бачите, коли заходите в дім і якщо він виглядає зношеним, його можна швидко замінити. Це гарна можливість покращити своє житлове середовище і створити більш привабливу атмосферу.

Також варто звернути увагу на штори, адже вони є чудовим засобом, що дозволяє додати кольору та текстури до будь-якої кімнати. Тож можна дослідити різні варіанти і оновити оформлення вікон за власним бажанням.