Десна чи Карпати: кому букмекери віддають перевагу у матчі УПЛ

Першим виїзним матчем в УПЛ для львівських "Карпат" у цьому сезоні стане гра проти чернігівської "Десни". Та не лише цим відзначиться цей матч. Все це відзначилося і в прогнозах букмекерів на цю гру.

Напередодні матчу "Карпати" призначили нового тренера. Ним став португалець Жозе Мораіш. Відомий він тим, що працював з іншим португальцем Жозе Моуріньо, коли той перемагав у чемпіонатах Італії та Іспанії, двічі вигравав Лігу чемпіонів (з "Порту" та "Інтером"). Хоча як головний тренер Жозе Мораїш нічим особливим не відзначився, не зважаючи на те, що працював в турецькому Антальяспорі, грецькому АЕК та англійському "Барнслі".

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Обидві команди не надто вдало стартували у чемпіонаті. "Десна" у першому турі дала бій "Шахтарю", але програла. Потім на виїзді розгромила "Маріуполь" 1:4. Та після того послідували дві поразки – "Олександрії" вдома та "Чорноморцю" на виїзді. "Чорноморець" – єдина команда, яку в цьому сезоні обіграли "Карпати". При цьому львів’яни всі чотири матчі провели вдома. Двічі вони поступилися – "Олександрії" та "Зорі". А також зіграли у результативну нічию з "Олімпіком" (вигравали 2:0, зіграли 2:2). З такими розкладами команди підходять до цього матчу.

У PariMatch перевагу віддають саме господарям поля. На перемогу "Десни" коефіцієнт 2,37. На перемогу "Карпат" – 3,35. Нічия у матчі – 3,00.

Букмекери з "Фаворит спорт" більше переваги віддають "Десні", і значно більший коефіцієнт виставили на перемогу "Карпат" – 3,85. Перемога господарів поля – 2,20. Нічия у матчі – 2,97.

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Ще більший коефіцієнт на "Карпати" дає Marathon bet – 4,05. На перемогу "Десни" майже без змін – 2,24. Нічия у матчі – 2,875.

Матч між "Десною" та "Карпатами" відбудеться у неділю, 19 серпня. Початок о 17:00.

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