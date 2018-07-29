"Десна" розгромила "Маріуполь" на виїзді

У матчі другого туру УПЛ "Маріуполь" приймав чернігівську "Десну". Глядачі на трибунах побачили аж п'ять голів.

До цього матчу "Маріуполь" у четвер, 26 липня, провів важкий матч на виїзді у Лізі Європи проти "Юргордена". І здобув неочікувану нічию. За день до цього – у середу, 25 липня, не менш важкий матч зіграла і "Десна", яка вдома приймала донецький "Шахтар".

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Перший гол у матчі забив форвард "Десни" Хльобас. Гравець отримав м'яч в центрі штрафного майданчика і пробив у дальній кут воріт.

Ще до перерви Хльобас оформив дубль. Отримавши пас з флангу, він обіграв захисників та пробив повз Худжамова.

Розгром чернігівська команда оформила вже по перерві. Автором голу став Філіппов. Нападнику вдалося обіграти захисників "Маріуполя" у штрафному майданчику та пробити повз воротаря. Таким же чином згодом він теж оформить дубль.

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Між третім та четвертим голом у ворота "Маріуполя", господарям поля вдалося забити один гол. Його автор Вакула, який реалізував вихід на ворота Литовки. При цьому гравець лише за дві хвилини до цього вийшов на поле.

"Маріуполь" у другому матчі поспіль в УПЛ програє, "Десна" ж неочікувано розгромно перемагає на виїзді.

Маріуполь – Десна 1:4

Голи: Вакула, 69 – Хльобас, 3, 22, Філіппов, 60, 78.

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