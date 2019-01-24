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      "Десна" відмовилася від гравця "Динамо", віддавши перевагу легіонерам

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      Десна відмовилася від Калітвінцева
      Десна відмовилася від Калітвінцева / GETTY IMAGES

      Новачок чемпіонату України з футболу чернігівська "Десна" відмовилася від гравця київського "Динамо" Владислава Калітвінцева.

      Прес-аташе "Десни" Олександр Шевченко розповів, що клуб дійсно був зацікавлений у підписанні контракту з 26-річним Владиславом.

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      Проте на цей момент у "Десні" кажуть, що перемовини з Калітвінцевим призупинені. На позицію динамівця, швидше за все, буде запрошено іншого футболіста.

      Наразі "Десна" переглядає двох легіонерів, прізвища яких невідомі. Також чернігівці планують запросити центрального захисника.

      Щодо Калітвінцева, то, за інформацією ЗМІ, він достроково отримав статус вільного агента, хоча його контракт був дійсний з "Динамо" до кінця сезону-2019/2020. У "Динамо" офіційно не повідомляли про розірвання контракту з гравцем.

      Владислав Калитвинцев дебютував за першу команду "Динамо" у 2009 році, проте повноцінним гравцем головної команди клубу так і не став. У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин.

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      Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо ФК Десна
      Джерело: 24 Канал
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