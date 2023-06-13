"Росію чекає подвійний удар": що стане початком дестабілізації путінського режиму

Активні дії українських Збройних Сил на фронті мають спричинити колапс політичної системи в Росії. Також на дестабілізацію в країні-агресорці вплинуть дії РДК і такої озброєної опозиції як ПВК "Вагнера".

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що все це може спровокувати зміну на посаді Владіміра Путіна і створить "вікно можливостей" для України.

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Однієї зброї недостатньо

Російська війська або самостійно, або під тиском ЗСУ будуть вимушені відійти до тимчасово окупованого Криму. Також у російської армії виникне дефіцит озброєння, а наростити його виробництво за короткий проміжок часу країна-агресорка не встигне.

Крім того, однієї зброї недостатньо. Вона завжди воює у вмотивованих та вмілих руках бійців. А психологічний стан російських військ після того, як їх закриють в Криму і будуть по них завдавати удари, буде на найнижчому рівні,

– впевнений військовий експерт.

Частина з цих мобілізованих буде перетікати до лав Російського добровольчого корпуса та легіону "Свобода Росії", а також до ПВК "Вагнера". І ці угруповання будуть розбиратися між собою на території Росії.

"З одного боку будуть поразки російських військ, а з іншого боку – серйозна нестабільність в країні-агресорці. І це зрештою створить кумулятивний ефект – на Росію чекатиме подвійний удар. І їм буде не до озброєння", – зауважив Мусієнко.

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Вивільняться певні можливості

Внаслідок цього російські еліти почнуть з'ясовувати стосунки. І наразі невідомо, у що саме це може перерости. В масштабну громадянську війну, або ж в локальні протистояння, хто прийде після Путіна, чи спричинить все це фрагментацію Росії. Від цього будуть залежати подальший розвиток подій.

Можна також припустити негативний сценарій, за яким Путін залишиться при владі і йому вкотре все вибачать. Тоді Росія не зможе швидко наростити військовий потенціал і знову сунути. Кремлю для цього буде потрібен час. Хоча він зможе продовжувати завдавати удари ракетами та дронами по нашій території.

Однак, й Україна отримає широту маневру при звільненні Півдня і закритті там російських військ з перспективою для українських сил зайти в Крим.

"В такий спосіб у нас вивільняються певні можливості і зникають напрямки – Запорізький та Херсонський, звідки Росія нам постійно загрожувала", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Що відбувається в російських елітах