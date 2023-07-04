Рух "без Росії" шириться: у яких регіонах відбувається дестабілізація влади

Під час одноденного заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина у Дагестані почали масово поширюватися антиросійські заклики. Російським спецслужбам такі настрої не сподобалися, тож туди відправили двійника диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він додав, що перемоги та просування Сил оборони на фронті й поразки армії Росії – це основні фактори, які можуть послабити російську систему влади чи прискорять її розпад.

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Процес пішов

Як зазначив Кузан, з російських регіонів треба виділити Кавказ, у якому під час нещодавнього пригожинського заколоту, почали поширювати заклики "Дагестан без Росії". Там малювали графіті, роздавали листівки, крім того, подібні заклики були й в соціальних мережах.

Зараз цей рух шириться й набирає обертів, тож з'явилися масштабніші заклики – "Кавказ без Росії",

– сказав військовий експерт.

Попри те, що росіяни намагаються замовчати ці процеси, кремлівський диктатор після "перевороту" Пригожина поїхати у Дагестан. Виступати перед людьми й показувати, що вони одна держава, що Путін їхній єдиний президент тощо. Місцева влада повинна була демонструвати свою лояльність.

Зрозуміло, що це не сам Путін приїхав, але сам факт "візиту", у такий непростий час для Росії, говорить про те, що російська розвідка бачить ці процеси й сприймає їх серйозно. Адже для реакції на подібні рухи залучають не лише місцеву владу або силовиків, в хід іде перша особа держави.

"Після заколоту Пригожина весь світ на вухах – Вашингтон, Китай, Туреччина тощо, а диктатор їде до Дагестану. Зрозуміло, що там відбуваються серйозні процеси", – зазначив Кузан.

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Кадиров саботує накази Путіна

На думку військового експерта, 24 червня кадирівці свідомо саботували наказ Путіна про придушення збройного заколоту Пригожина. Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров береже свої війська й вже неодноразово саботує кремлівські накази.

Крім того, цікаві процеси у Дагестані відбуваються з жовтня минулого року. Тоді Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, виправдовуючись тим, що він й так багато допомагала Росії, тож свій план виконав.

"Ці процеси тривають ще з минулого року. На жаль, вони не будуть швидкими, це не питання завтрашнього дня. Однак процес запущено і його вже не зупинити", – підсумував Кузан.

Що відомо про стан Кадирова