Десятий день поспіль: в Росії рекорд захворюваності на COVID-19

Станом на 30 січня в Росії десятий день поспіль фіксують максимальну кількість випадків COVID-19. Так, за останню добу захворіли понад 121 тисяча людей.

COVID-захворюваність в Росії продовжує зростати

За даними оперативного штабу РФ, лише 24 030 випадків захворювання зафіксували в Москві. Починаючи з 21 січня, у Росії щодня реєструють рекордну кількість нових заражень.

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Попередній рекорд у Росії було встановлено напередодні – тоді в країні виявили 113 122 випадки за добу, сьогодні – 121 228.

Минулої доби в Росії померло 617 хворих. Ще 28 944 людей, за офіційними даними, одужали.

Кількість жертв

Всього в країні за час пандемії офіційно зареєстровано понад 11 мільйонів випадків захворювання, понад 330 тисяч померлих. Водночас 10 мільйонів людей видужали від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Росії повільні темпи вакцинації проти коронавірусу, причина – недовіра до вакцин, адже щеплення у РФ проводять лише вітчизняними препаратами, зокрема "Супутник V", "ЕпіВакКорона".

Жодна з російських вакцин не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Аби отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями: про безпеку вакцини; її ефективність; про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам. Росія цього не зробила.

Російське МОЗ заявило, що не може опублікувати дані клінічних випробувань вакцин проти коронавірусу без згоди розробника, начебто ця інформація є комерційною таємницею.

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