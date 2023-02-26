Головна ідея 10 пакету санкцій: економіст пояснив, що найбільше вдарить по Росії

Євросоюз 24 лютого ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. Він розширив коло підсанкційних юридичний та фізичних осіб, цього разу також була спроба максимально обмежити можливість обходу раніше прийнятих санкцій.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він наголосив, що розширення переліку підсанкційних банківських структур не змінює самої логіки тиску на банківську систему Росії, але меншає банків, які досі не мають обмежень, і вони стають дрібнішими, а вартість послуг для російського бізнесу зростає.

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Пендзин зауважив, що до цього пакету санкцій не ввійшов цілий ряд анонсованих обмежень, оскільки це надзвичайно складний процес домовленостей.

Кожен пакет вимагає стовідсоткового погодження усіх членів Євросоюзу, кожного разу це стає пошуком складних компромісів всередині організації, тому кожен такий пакет санкцій – це безумовний позитив для України.

Ідея десятого пакету санкцій

За словами Пендзина, Росія знайшла шляхи обходу раніше ухвалених санкцій Євросоюзу для імпорту критично необхідних товарів подвійного використання. Зокрема залучалися юридичні особи, які в неповному обсязі приєдналися до санкцій.

Основна ідея десятого пакету санкцій полягає в тому, щоб максимально закрити ті "вікна можливостей", які має Росія щодо експорту складної електроніки та товарів подвійного використання,

– додав експерт.

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Російські можливості зменшуються

Економічний експерт підкреслив, що перші пакети санкцій Євросоюзу проти Росії містили обмеження щодо крупних банків, але завжди лишалися певні банківські структури, що продовжували працювати в системі SWIFT.

Кожного разу, коли перелік банківських структур, що потрапляють під санкційні обмеження, розширюється – це означає зменшення можливостей роботи російського бізнесу за межами Росії.

Це означає, що санкційний тиск на банківську систему збільшується, а вартість послуг, які сьогодні ще можуть отримувати російські компанії, торгуючи за кордоном, зростає,

– наголосив мовець.

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