Десятки країн закликали талібів дозволити всім охочим покинути Афганістан

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили владу в Афганістані. Цивілізований світ вже відреагував на ці події та закликав дозволити всім іноземним громадянам покинути країну.

З відповідною заявою виступили близько 70 держав, серед яких Україна. Документ оприлюднили у понеділок, 16 серпня, на сайті зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

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Закликаємо всі сторони поважати та сприяти безпечному і впорядкованому від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну,

– йдеться у заклику.

Наголошується також, що "ті, хто має повноваження і владу по всьому Афганістану, несуть відповідальність за захист людського життя і власності, а також за негайне відновлення безпеки і громадського порядку".

Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це зробити; дороги, аеропорти і прикордонні переходи повинні залишатися відкритими, і необхідно підтримувати спокій,

– додали у заяві.

Через декілька годин після цього екстремісти заявили, що війна у країні закінчилась.

Загострення в Афганістані

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдавались до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.

Наразі під контролем бойовиків перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул.

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