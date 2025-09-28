Внаслідок тисняви під час мітингу загинули щонайменше 40 людей, понад 90 отримали поранення, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Що відомо про загибель десятки людей в Індії?

Місцеві ЗМІ публікують кадри, на яких видно натовп біля агітаційної вантажівки, з даху якої актор звертався до людей. Він кидав пляшки з водою знепритомнілим прихильникам і кликав поліцію на допомогу, коли ситуація стала небезпечною.

"Моє серце розбите. Я в нестерпному, невимовному болю й скорботі", – написав Віджай у "X". Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.

Актор пообіцяв виплатити по 2 мільйони рупій (22 500 доларів) сім'ям загиблих і по 200 тисяч рупій (2 200 доларів) пораненим – удвічі більше, ніж пропонувала держава.

Головний міністр штату назвав це "безпрецедентним випадком у політичній історії Таміл-Наду" й оголосив про початок офіційного розслідування під керівництвом судді Верховного суду. За оцінками, на мітингу були присутні від 25 до 30 тисяч людей.

Відомо, що загинуло щонайменше 17 жінок, 14 чоловіків, 4 хлопчиків і 5 дівчат.

Серед загиблих – дружина та двоє маленьких доньок одного чоловіка, про що розповів його брат.

Його сім'я загинула повністю. Вони прийшли на мітинг, бо хотіли побачити Віджая, це було схоже на свято. Ми отримали їхні тіла сьогодні вранці,

– поділився трагедією родич.

Поліція Таміл-Наду відкрила кримінальну справу проти кількох керівників партії Віджая.

Справу розслідують за статтею про "вбивство з необережності", однак деталей поки не оприлюднено. Також з'явилися версії, що причиною паніки міг стати раптовий збій електропостачання.

Довідка: Віджай, одна з найбільших зірок тамільського кіно протягом трьох десятиліть, торік заснував партію "Партія перемоги Таміла". З того часу він збирає величезні натовпи на мітингах. Його політична сила виступає проти правлячої партії штату "Дравідська прогресивна партія" і проти "Народна партія Індії" прем'єра Нарендри Моді.

Це вже не перший раз, коли на мітингах Віджая виникають проблеми з безпекою: торік після першого зібрання його партії повідомлялося про шістьох загиблих.

