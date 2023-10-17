Знищено 9 гелікоптерів, є десятки загиблих: деталі ударів по аеродромах Луганська та Бердянська

17 жовтня 2023, 13:30
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Джерело:

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Вночі 17 жовтня українські захисники провели успішну операцію по враженню аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Є десятки загиблих та поранених загарбників.

На цих аеродромах перебувало багато авіаційної і спеціальної техніки, а також ворожих боєприпасів. Потужну операцію назвали "DRAGONFLY".

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Деталі ударів по аеродромах Луганська та Бердянська

У тимчасово окупованих Бердянську та Луганську окупанти використовували для своїх цілей місцеві аеродроми. На них перебувала значна кількість авіаційної і спеціальної техніки та боєприпасів.

Сили спеціальних операцій передали відповідні координати для ураження підрозділам Сил оборони. У підсумку було завдано удар і окупанти зазнали шалених втрат. Так, у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій,
  • спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах,
  • пускову установку ППО,
  • склад боєприпасів,
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Зазначається, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. А детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів,
– наголосили українські захисники.

Зауважимо, що зранку 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Актуальні втрати Росії на фронті

Станом на 17 жовтня ЗСУ знищили 289 430 окупантів, за минулу добу – 800 солдатів. Втрати у техніці:

  • танків – 4979 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 9405 (+20) од,
  • артилерійських систем – 6936 (+26) од,
  • РСЗВ – 814 (+0) од,
  • засобів ППО – 547 (+0) од,
  • літаків – 318 (+0) од,
  • гелікоптерів – 317 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11) од,
  • крилатих ракет – 1533 (+2) од,
  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22) од,
  • спеціальної техніки – 982 (+1) од.

Автор: Софія Ропан