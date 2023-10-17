Знищено 9 гелікоптерів, є десятки загиблих: деталі ударів по аеродромах Луганська та Бердянська
Джерело:Сили Спеціальних Операцій ЗСУ
Вночі 17 жовтня українські захисники провели успішну операцію по враженню аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Є десятки загиблих та поранених загарбників.
На цих аеродромах перебувало багато авіаційної і спеціальної техніки, а також ворожих боєприпасів. Потужну операцію назвали "DRAGONFLY".
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Деталі ударів по аеродромах Луганська та Бердянська
У тимчасово окупованих Бердянську та Луганську окупанти використовували для своїх цілей місцеві аеродроми. На них перебувала значна кількість авіаційної і спеціальної техніки та боєприпасів.
Сили спеціальних операцій передали відповідні координати для ураження підрозділам Сил оборони. У підсумку було завдано удар і окупанти зазнали шалених втрат. Так, у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій,
- спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах,
- пускову установку ППО,
- склад боєприпасів,
- пошкоджено злітні смуги аеродромів.
Зазначається, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. А детонація у Луганську тривала до 11 ранку.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів,
– наголосили українські захисники.
Зауважимо, що зранку 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Актуальні втрати Росії на фронті
Станом на 17 жовтня ЗСУ знищили 289 430 окупантів, за минулу добу – 800 солдатів. Втрати у техніці:
- танків – 4979 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 9405 (+20) од,
- артилерійських систем – 6936 (+26) од,
- РСЗВ – 814 (+0) од,
- засобів ППО – 547 (+0) од,
- літаків – 318 (+0) од,
- гелікоптерів – 317 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11) од,
- крилатих ракет – 1533 (+2) од,
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22) од,
- спеціальної техніки – 982 (+1) од.