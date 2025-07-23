Пощастило, що не розірвався: очевидець пригадав удар по Харкову новим дроном "Черніка"

У Харкові було зафіксовано атаку російськими безпілотниками нового типу, які відрізняються легкою конструкцією з пінопласту. Водночас вони оснащені великою бойовою частиною.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За даними Харківської міської влади, безпілотники нового типу – це "Черніка". Росія втретє обстрілює цими безпілотниками Харків. Вони легкі і повністю пінопластові.

Дивіться також Збіг чи закономірність: в "Ахіллесі" пояснили, чому до Харкова долітають російські FPV-дрони

Частина дрону зачепилась за стріху будинку

Нині Харківська ОВА і поліція ці безпілотники маркують як безпілотники невстановленого типу. Фахівцям для остаточного висновку потрібно ретельніше дослідити дрони. Два з них спрямували в Індустріальний район: спочатку у парк відпочинку – там стався вибух, але значних пошкоджень не було. Інший удар "Черніки" припав по приватному сектору.

Тут теж щасливий випадок, бо безпілотник не розірвався. Вибухотехнікам довелося працювати на місці. Розлетівся цей БпЛА на частини, зачепився, як думають люди, за стріху – і не сталося вибуху,

– розповіла Анна Черненко.

Поліцейські та вибухотехніки закликають людей у таких випадках не збирати частини та не перевіряти територію самостійно. У цьому випадку бойова частина впала і не вибухнула. У будинку, за який зачепився безпілотник, не проживали люди – вони виїхали до Європи, а сусіди вже викликали спеціалістів.

Частина безпілотника "Черніка"/Фото 24 Каналу

"Навіть якщо ви чуєте якийсь невеликий акустичний ефект від безпілотника, розумієте – не йдіть, не перевіряйте, не чіпайте. Вибухова частина доволі велика – як для такого, скажімо, легкого безпілотника. Якщо все ж таки підтвердиться, що це "Черніка", то вибухова сила – навіть попри легкість – для людини, для майна може бути серйозною", – сказала Черненко.

Уламок безпілотника "Черніка"/Фото 24 Каналу

Очевидець Сергій Козлович розповів, що після прильоту пішов оглянути територію і побачив рештки безпілотника. Тоді чоловік зателефонував у поліцію.

"Оглянув територію, побачив крило, побачив двигун нагорі, побачив акумулятор кинутий – і зрозумів, що щось десь ще в кущах валяється. Після цього викликав поліцію. Потім дочекались вибухотехніків – знайшли бойову частину. Не розірвалася, її вже вилучили. Бо вибухотехніки кажуть – десь 2,5 кілограмів. Це немало", – розповів очевидець Сергій Козлович.

Крило безпілотника "Черніка"/Фото 24 Каналу

У цьому районі безпілотник із невеликою частиною бойового заряду врізався в машину. Обійшлося лише пошкодженими автівками та переляком для водія. Проте це може бути черговим випробуванням зброї росіянами на території Харкова та серед цивільного населення.