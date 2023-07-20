Постраждало консульство Китаю, у дитсадку і будинках вибиті вікна: деталі нічної атаки на Одесу
Російські окупанти третю ніч поспіль масовано атакували Південь України. По Одещині ворог бив крилатими ракетами різного типу й іранськими дронами-камікадзе.
Депутат Одеської міської ради Петро Обухов зауважив, що атаки на портову інфраструктуру України – це шантаж та рекет диктатора Владіміра Путіна щодо зернової угоди. Про це він розповів 24 Каналу.
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Росія пошкодила китайське консульство
Окупанти у ніч проти 20 липня атакували Одеську область ракетами Х-22, "Онікс", "Калібрами" та дронами-камікадзе. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити частину ворожих цілей. Загалом цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 19 ракет та 19 дронів.
Внаслідок російської атаки в Одесі знищено адміністративну будівлю, у якій перебував охоронець. Він, на жаль, загинув. Поруч розташовані житлові будівлі, дитячий садок й за 200 метрів – будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.Зверніть увагу!
У дитсадку й житлових будівлях вибиті вікна. Адміністративна будівля, яка була знищена в Одесі, розташована в охоронній зоні ЮНЕСКО.
"Це історичний центр Одеси, всесвітня спадщина, однак цей статус не допоміг захиститись. Я сподіваюсь, що ЮНЕСКО хоча б щось скаже про це", – сказав депутат Одеської міської ради.
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Захист Одеси й діяльність портів
Для захисту Одещини та портів потрібна ППО, яка здатна збивати балістичні ракети або ті, що рухаються на великій швидкості. Це тільки системи Patriot або SAMP/T. Інші засоби протиповітряної оборони не можуть збивати такі ракети.
Як зазначив Обухов, у рамках зернової угоди останнє судно вийшло в середині липня з одеського порту. Після цього ніякі кораблі більше не заходять у Чорноморські порти України й не будуть цього робити.
"Я думаю, що без домовленості з росіянами Туреччини чи ООН ніякі цивільні судна тут ходити не будуть", – додав депутат Одеської міської ради.
Нічна атака на Одеську область: коротко
- Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час нічної атаки росіяни застосували ракети різного базування. Зокрема, долучався підводний човен, пуск ракет з якого складніше виявляти.
- Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 метрів квадратних. Є також приліт в області.
- Спочатку повідомлялося про двох поранених. Невдовзі кількість зросла до 8. Серед них – троє співробітників ДСНС. На жаль, загинула одна людина.