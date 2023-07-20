Постраждало консульство Китаю, у дитсадку і будинках вибиті вікна: деталі нічної атаки на Одесу

Російські окупанти третю ніч поспіль масовано атакували Південь України. По Одещині ворог бив крилатими ракетами різного типу й іранськими дронами-камікадзе.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов зауважив, що атаки на портову інфраструктуру України – це шантаж та рекет диктатора Владіміра Путіна щодо зернової угоди. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росія пошкодила китайське консульство

Окупанти у ніч проти 20 липня атакували Одеську область ракетами Х-22, "Онікс", "Калібрами" та дронами-камікадзе. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити частину ворожих цілей. Загалом цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 19 ракет та 19 дронів.

Внаслідок російської атаки в Одесі знищено адміністративну будівлю, у якій перебував охоронець. Він, на жаль, загинув. Поруч розташовані житлові будівлі, дитячий садок й за 200 метрів – будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі.

У дитсадку й житлових будівлях вибиті вікна. Адміністративна будівля, яка була знищена в Одесі, розташована в охоронній зоні ЮНЕСКО.

"Це історичний центр Одеси, всесвітня спадщина, однак цей статус не допоміг захиститись. Я сподіваюсь, що ЮНЕСКО хоча б щось скаже про це", – сказав депутат Одеської міської ради.

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Захист Одеси й діяльність портів

Для захисту Одещини та портів потрібна ППО, яка здатна збивати балістичні ракети або ті, що рухаються на великій швидкості. Це тільки системи Patriot або SAMP/T. Інші засоби протиповітряної оборони не можуть збивати такі ракети.

Як зазначив Обухов, у рамках зернової угоди останнє судно вийшло в середині липня з одеського порту. Після цього ніякі кораблі більше не заходять у Чорноморські порти України й не будуть цього робити.

"Я думаю, що без домовленості з росіянами Туреччини чи ООН ніякі цивільні судна тут ходити не будуть", – додав депутат Одеської міської ради.

Нічна атака на Одеську область: коротко