"Були не у своїй стихії": боєць "Артану" поділився цікавими деталями звільнення Зміїного

Бійці ГУР влітку 2022 року звільнили острів Зміїний. Це стало великим та дуже важливим досягненням українських військових. Попри постійні обстріли росіян, їм вдалось виконати бойове завдання.

Спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР МО з позивним "Донбас" розповів 24 Каналу, що однією із найбільш значущих для нього операцій є звільнення острова Зміїний. Для цього було залучено багато особового складу та техніки.

Дивіться також Більше зброї, менше посередників: як Агенція оборонних закупівель працювала в 2024 році

Деталі звільнення острова Зміїний

Військовий зауважив, що було незвично виконувати бойове завдання на острові та пливти туди, а не їхати сушею.

На швидкісному катері до острова Зміїний було добиратись довго. Я розумів, якщо щось трапиться, то доведеться пливти зі всім спорядженням. Звісно, ми тренуємось його скидати, але вода є вода – це не наша стихія,

– підкреслив він.

Спецпризначенець зазначив, що у всіх підрозділах ГУР керівництво дуже серйозно підходить до планування операцій.

Я вважаю, те, що ми своїх не кидаємо є найважливішим. У жодній ситуації такого не було,

– сказав військовослужбовець з позивним "Донбас".

За його словами, на острові Зміїний було доволі комфортно, адже військові не завжди виконують бойові завдання у таких красивих місцях. Проте росіяни регулярно атакували КАБами.

Варто додати, що ​​бійці ГУР, які брали участь у звільненні острова Зміїний, провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні після того, як шторм перевернув їхній моторний човен. Попри складні умови, спецпризначенці змогли розмінувати острів, зібрати важливі документи ворога та підняти український прапор.