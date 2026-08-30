Основний удар припав на пансіонат для літніх людей: подробиці трагедії у Милій на Київщині

Під час російської атаки сталося влучання дрона на території одного з підприємств у селі Милі Київської області. Це спричинило подальшу детонацію, яка забрала життя понад 30 людей. Більшість жертв атаки – постояльці пансіонату для людей старшого віку.

Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага, а також кореспонденти hromadske з місця подій.

Які подробиці детонації у селі Мила?

За словами речниці ДСНС, наразі офіційно підтверджено 27 загиблих. Ще 10 фрагментів тіл поки не вдалося ідентифікувати, тому остаточну кількість жертв встановлять після проведення експертиз.

Найбільше внаслідок атаки постраждав пансіонат для літніх людей – щонайменше 27 його мешканців загинули. Загалом через удар і подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків.

Наслідки вибухів у Милій: дивіться відео поліції

Четверо людей вважаються зниклими безвісти, понад 40 – постраждали. Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце трагедії, щоб допомогти людям.

Рятувальники та поліцейські за ніч евакуювали близько 400 людей. До ліквідації наслідків залучили ДСНС із інших регіонів, однак роботи ускладнюють повторні російські атаки.

"Обов'язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення", – висловився президент Зеленський. СБУ проводить розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – щодо злочину агресії та недбалого ставлення до військової служби.