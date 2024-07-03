"Детонувала вибухівка": у Донецьку пролунала серія вибухів

В середу, 3 липня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляють про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу міста".

Життя на тимчасово окупованих Росією територіях вже давно не можна назвати спокійним. Кадри диму, що піднімається над містом, опублікувала низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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В Донецьку пролунали вибухи

Донеччани пишуть про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька".

Водночас журналісти повідомляють, що, за попередньою інформацією, влучання було в районі вулиці Світлого Шляху – це межа Будьоннівського та Ленінського районів міста.

В небі над Донецьком піднімається густий дим: дивіться відео

Почалася повторна детонація, і розліт снарядів,

– йдеться у повідомленні одного з каналів.

За словами місцевих, пізніше був повторний "приліт" у тому ж районі.

Варто зазначити, що наразі окупаційна так звана "адміністрація" Донецька та українське командування інформацію про вибухи не коментували.