Летять на Захід: Росія повторно запустила "Кинджали"

Російські війська повторно здійснили пуски "Кинджалів" сьогодні, 26 вересня. Ракети прямують на Захід.

Про це повідомили моніторингові канали та командування Повітряних сил орієнтовно о 10:20. Російські війська вдруге за годину підняла у повітря винищувачі Мі-31 К.

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Повторні пуски "Кинджалів"

Усього, за даними моніторингових каналів, в повітрі перебуває 3 російських винищувача. Зокрема, два "Кинджали" летіли у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Невдовзі на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

Також монітори повідомляли про рух "Кинджала" до Коломиї Іванно-Франківської області. Станом на 11:05 повідомили, що "ракети припинили свої існування".

Зауважимо, що це повторна всеукраїнська повітряна тривога за сьогодні. Під час першої атаки, яка тривала близько пів години, повідомляли про "Кинджал" курсом на Хмельниччину. Ще за дві хилини – про повторний пуск цієї ж ракети.