Дев'ятий раз з початку 2022: Північна Корея випустила балістичну ракету в Японському морі

КНДР у суботу, 5 березня, запустила балістичну ракету. Снаряд полетів у напрямку Японського моря.

Цей інцидент є дев'ятим раундом випробувань Пхеньяном з початку 2022 року, останній – 27 лютого. Про це повідомляють південнокорейські військовослужбовці.

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Своєю чергою в уряді Японії інформують, що балістична ракета впала за межі виключної економічної зони країни. Водночас немає жодних відомостей про пошкодження.

Нагадаємо, що коли Північна Корея у вересні 2021 року запустила балістичну ракету в Японське море, то у японській державі наголосили, що дії КНДР є загрозою для світу.

У жовтні 2021 року випустили дві ракети

У жовтні 2021 року Північна Корея запустила дві ракети у бік Японського моря.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда схарактеризував дії КНДР як надзвичайно прикрі.

Тоді інформацію про ракетні випробування Північної Кореї також підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

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