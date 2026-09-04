Деякі делегації перенесли візити в Україну через російські атаки, – Сибіга

У п'ятницю, 4 вересня, міністр закордонних справ України розповів, що деякі іноземні делегації тимчасово скасували візити до України. Андрій Сибіга не уточнив про кого йдеться.

Причиною такого рішення він назвав безпекову ситуацію у столиці. Про це глава МЗС розповів на спільній пресконференції з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Республіки Північна Македонія Тімчо Муцунським у Києві.

Що сказав Сибіга?

Міністр закордонних справ сказав, що радий вітати свого колегу в Києві. Він відзначив, що Муцунський не побоявся відвідати столицю, попри російські удари.

Дякую за цей справді візит сміливості та солідарності на тлі російської ескалації. І це теж правда і факт, що деякі делегації перенесли свої візити в Україну, а наш друг Тімчо сьогодні з нами. Я це дуже ціную,

– заявив Сибіга.

Дипломат не відповів на питання журналістів про те, чи йдеться, про відкладений візит представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера та чи була ранкова атака Росії по аеропорту "Жуляни" спробою зірвати приїзд американських делегатів.

Сибіга підкреслив, що Кремль не бажає завершувати війну, а натомість йде шляхом ескалації.

Путін замість миру обрав ескалацію. Не досягаючи своїх цілей на полі бою, він перейшов до державного терору, до ракетного терору. Ми це в Києві бачимо і в Україні бачимо та відчуваємо щоденно,

– наголосив дипломат.

Він зазначив, що однією з цілей російських атак є вплив на настрої населення та спроба знищити українську енергетичну систему напередодні зими. Також Сибіга підкреслив, що своїми діями Росія перекреслює всі спроби світових лідерів зірвати цей процес.

Глава МЗС додав, що Україна очікує на нову динаміку у взаємодії з США щодо мирного процесу.

Зазначимо, у п'ятницю, 4 вересня, ЗМІ писали, що візит посланців американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера опинився під загрозою. Причиною називають страх спецпосланника США.

У Кремлі переконують американців, що їхати в Україну небезпечно. Своєю чергою Віткофф завжди враховував настрої Росії.