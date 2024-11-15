Чи можуть розформувати ТЦК: нардеп Костенко різко відповів на дискусії

Народна депутатка Юлія Яцик запропонувала розформувати ТЦК та СП, щоб створити із працівників цих центрів бойові угруповання та відправити їх воювати на передовій. Натомість вона вважає, що треба створити рекрутингові центри, де працювали б і цивільні. Серед населення така ідея набула популярності, однак військовослужбовці мають зовсім іншу позицію.

Народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенком розповів 24 Каналу, що військових дуже пригнічує, коли люди в тилу беруться говорити про важливі військові рішення, однак самі не готові долучатись до оборони держави. Він пояснив, що рекрутингові центри – це набір добровольців, проте таких людей зараз небагато.

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Мобілізація в Україні

Роман Костенко підкреслив, що та мобілізація, яка зараз проходить в Україні – примусова.

Це не мої слова, у законі є пункт про примусову мобілізацію. Лише 10% із мобілізованих за місяць – добровольці. Якщо так і далі триватиме набір, то армії у нас не буде,

– сказав депутат.

Він наголосив, що, однозначно, треба покращувати роботу ТЦК.

"Але заяви про розформування є злочинними. Вони можуть призвести до ще гіршого стану, ніж ми маємо зараз. Всі, хто хотіли піти в армію вже захищають країну. А ті, хто пропонує таке – не хочуть йти. Це точно не на користь Україні", – зазначив Костенко.

Відправлення працівників ТЦК на фронт

За словами народного депутата, заяви про те, що у ТЦК працюють понад 100 тисяч військовослужбовців є брехнею. Це маніпуляція, адже ця цифра набагато менша.

Зверніть увагу! Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що в українських ТЦК та СП працюють 36 тисяч людей, з яких близько 7 тисяч – цивільні, а не 100 тисяч, як заявляла народна депутатка Мар'яна Безугла. Серед військових співробітників є багато обмежено придатних до служби, а також близько 3 тисяч жінок.

Більшість із працівників ТЦК мають бойовий досвід. За наказом командування України, військовослужбовців, які отримали поранення на полі бою, відправляли на роботу у Територіальні центри комплектування. Ті ж, хто працював у ТЦК, йшли на фронт.

Великий відсоток працівників ТЦК – це люди, які вже пройшли поле бою. Лише ухилянти звинувачують їх в тому, що вони не воювали,

– додав Роман Костенко.