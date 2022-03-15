Деякі держави НАТО залякали самі себе, – Зеленський

Володимир Зеленський у зверненні 15 березня заявив, що Україна вже 20 днів переконує НАТО закрити небо над її територією. Це зупинило б смерть, яку несуть російські повітряні сили.

Український лідер наголосив, що наразі українців не чують, повідомляє 24 канал. Або не хочуть чути.

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Деякі держави Альянсу залякали самі себе, розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати. Не можуть зіштовхнутися з російськими ракетами і літаками у небі над Україною. Бо це, мовляв, призведе до Третьої світової,

– повідомив український лідер.

Зеленський наголосив: а що вони скажуть, якщо Росія піде далі у Європу? Український лідер припустив, що те саме, що наразі кажуть Україні. 5-а стаття договору про НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз.

Президент зауважив, що деякі члени Альянсу побоялись бути справді Альянсом, який здатний захистити свободу та демократію, людяність і справедливість.

Зеленський заявив, що Україні потрібні дієві гарантії. Президент запевнив: він не перестане добиватися того, аби надали літаки. Також потрібно отримати конкретні довгострокові безпекові гарантії для України та всіх українців.

Денне звернення Зеленського за 15 березня: дивіться відео