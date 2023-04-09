Жорстко проти: чому деякі країни зупиняють вступ України до НАТО

В Україні триває повномасштабна війна. Через це деякі країни-члени НАТО побоюються, що відповідно до 5 статті Альянсу їхні громадяни мають піти воювати. Тому наразі вони жорстко проти вступу нашої країни до НАТО.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Разом з цим він наголосив на тому, який плюс від досвіду війни Україна матиме у майбутньому і чому він корисний НАТО.

Дивіться також Столтенберг зробив важливу заяву про членство України в НАТО

Боєздатна армія

Це головна перевага України, на якій наголосив Іван Ус. Наразі західні партнери поставляють новітню зброю, техніку та навчають наших військових як з нею працювати. Тому така боєздатна армія може значно підсилити Альянс.

"Тоді може бути більше голосів на корись української практики, ніж просто теоретики. Якщо Україна буде в Альянсі, то це зробить його більш сильнішим. Думаю, одразу по завершенню війни питання приєднання о НАТО швидко вирішиться", – зазначив експерт.

Іван Ус про перспективи України в НАТО: дивитись відео

Країни підтримують, проте є "але"

Іван Ус ще раз підкреслив, малоймовірно, що Україна стане членом НАТО під час війни. Утім, деякі країни-члени, які знаходяться в безпосередній близькості до України, задумуються про війну на їхніх територіях і це сприяє їхній більшій підтримці.

"Країни, які знаходяться далі, наприклад США, вони не сприймають ідею йти воювати за Україну. Утім, є військові, які готові підтримати нашу країну, як заява пілота F-16. Звучать заяви, що Україна наразі воює за цінності людства, тому більшість країн хочуть бути на нашому боці. Головне, щоб надалі не було жодних перепон та якихось переслідувань", – зазначив спікер.

Україна – НАТО: останні події